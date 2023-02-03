Лидер российской группы "Машина времени", поэт и художник Андрей Макаревич поделился в соцсетях фотографиями из своего путешествия в Антарктиду.
Фото ⟩ Макаревич с женой совершили путешествие в Антарктиду
Андрей Макаревич, которого в РФ признали "иноагентом", 1 февраля поделился в Facebook снимками из путешествия, которое он совершил вместе с супругой.
"Мы вернулись! Переход на парусах через пролив Дрейка при волне пять-семь баллов (это плюс-минус четыре дня) - впечатляет. За это матросам полагался знак отличия в виде серьги в ухе, это самое штормовое место в мире. Антарктида в слова пока не укладывается, может, отлежится. Супер-команда лодки - четыре молодых парня: Паша, Олег, Саша и Саша. Профи. Один из Саш еще блестящий кок. Спасибо всем!" - написал он.
Напомним, четвертая жена Андрея Макаревича Эйнат Кляйн - киевлянка. Долгие годы она живет и работает в Израиле, куда сейчас уехали многие российские звезды, несогласные с путинским режимом.
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