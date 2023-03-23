Многолетний сенатор Латвийского университета (ЛУ) и истинный член Академии наук Марис Клявиньш пойман на плагиате, а по возможному мошенничеству в руководимом им проекте возбужден уголовный процесс, сообщает журнал Ir.
Журнал: многолетний профессор ЛУ Марис Клявиньш пойман на плагиате
В июне 2019 года, тогда еще докторант ЛУ Дмитрий Поршнев отправился на недельную экспедицию на Аландские острова в Швецию, чтобы собирать образцы водорослей для исследования. Это было задумано как проект сотрудничества, поэтому он ознакомил с подготовленным отчетом руководителя своей докторской работы Клявиньша, доцента Юриса Бурлакова и докторанта Валдиса Бистера, рассказывает Поршнев.
Через два года Поршнев обнаружил, что 17 февраля 2021 года на домашней странице журнала Эстонского сельскохозяйственного университета Agronomy Research была опубликована статья об обработке водорослей для производства энергии, авторы которого - Бистер, Бурлаков и Клявиньш. В статье содержалась часть из ранее неопубликованного отчета экспедиции Поршнева.
Уже в мае 2021 года Поршнев проинформировал Agronomy Research о плагиате и журнал впоследствии отозвал статью. В мае прошлого года Поршнев обратился в Комиссию академической этики с заявлением, в котором отметил, что авторы статьи в Agronomy Research не только полностью скопировали или использовали с несущественными преобразованиями 29% текста его обзора, но и фальсифицировали данные - "результаты, которые я получил на побережье шведского поселка Стене, выдаются за результатам авторов, полученными на побережье Латвии", - отметил в заявлении Поршнев.
Комиссия по этике рассмотрела дело на трех заседаниях и в сентябре прошлого года решила, что "по отношению к Д. Поршневу констатировано неколлегиальное действие с содержащими плагиат элементами". Это противоречит "принципам добросовестности, справедливости, достоинства и коллегиальности" Кодекса академической этики. Против этого решения выступили как Клявиньш, так и другие авторы, однако решение этической комиссии является окончательным и обжалованию не подлежит.
Председатель Комиссии по этике Агнесе Арая журналу Ir рассказывает, что не может комментировать это дело, поскольку "заседания комиссии закрыты и рассмотренные на них документы и представленные пояснения являются документами и информацией ограниченного доступа".
Профессор Клявиньш считает, что авторы могли использовать в статье Agronomy Research спорные материалы, и говорит, что статья была отозвана не из-за плагитата, а по его собственной инициативе. Поршнев отправился в организованную Университетом Линнеус и предприятием Renteh поездку в Швецию, и председатель правления предприятия Валдис Бистерс "дал разрешение на использование и публикацию отчета по проекту".
Как пишут в Ir, за плагиат Клявиньшу штраф не применен. Он, как говорит сам, получил указание о том, чтобы исключить "черновик публикации" из баз данных.
Журнал, упоминая конкретные случаи, также пишет, что у студентов возникли подозрения в том, что Клявиньш использовал и их работы без ссылок на них, например, чтобы подать проект на конкурсы, но сам Клявиньш отрицает это.
Уже незадолго до дела плагиата, в январе 2021 года Поршнев обратился в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией и поднял тревогу за нарушения в проекте под руководством Клявиньша, в котором участвовали соавторы статьи, опубликованной в 2021 году, Бистер и Бурлаков. Через пару месяцев полиция начала уголовный процесс за мошенничество в большой организованной группе. В настоящее время продолжается досудебное расследование, журналу Ir отметила представитель Государственной полиции Гита Гжибовска.
Поршнев рассказывает, что у ему уже процесс написания проекта казался подозрительным, поскольку ни он, ни Клявиньш, ни приглашенный Бистером менеджер не были специалистами в сфере проекта - в области газификации. В первый раз при подаче проекта он был отклонен, а позднее к нему добавлен новый эксперт.
Поршнев считает, что в оценке проекта участвовала жена Бистера Ага Бистере, которая в тот момент работала на руководящей должности в Центральном агентстве финансов и договоров (CFLA), и в результате проект был утвержден. Работа с проектом началась в 2017 году, а Бистер официально был принят на работу позже. Поршнев считает, что это произошло, чтобы скрыть конфликт интересов с его женой.
Клявиньш не согласен с упреками Поршнева и подчеркивает, что на данный момент обвинение в уголовном процессе ему не предъявлено. "Проект завершен, все его задачи выполнены, и он получил высокую оценку международных и независимых экспертов", - сказал журналисту Клявиньш.
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