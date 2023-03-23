Журнал: многолетний профессор ЛУ Марис Клявиньш пойман на плагиате

Уже незадолго до дела плагиата, в январе 2021 года Поршнев обратился в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией и поднял тревогу за нарушения в проекте под руководством Клявиньша, в котором участвовали соавторы статьи, опубликованной в 2021 году, Бистер и Бурлаков. Через пару месяцев полиция начала уголовный процесс за мошенничество в большой организованной группе. В настоящее время продолжается досудебное расследование, журналу Ir отметила представитель Государственной полиции Гита Гжибовска.

Поршнев рассказывает, что у ему уже процесс написания проекта казался подозрительным, поскольку ни он, ни Клявиньш, ни приглашенный Бистером менеджер не были специалистами в сфере проекта - в области газификации. В первый раз при подаче проекта он был отклонен, а позднее к нему добавлен новый эксперт.

Поршнев считает, что в оценке проекта участвовала жена Бистера Ага Бистере, которая в тот момент работала на руководящей должности в Центральном агентстве финансов и договоров (CFLA), и в результате проект был утвержден. Работа с проектом началась в 2017 году, а Бистер официально был принят на работу позже. Поршнев считает, что это произошло, чтобы скрыть конфликт интересов с его женой.

Клявиньш не согласен с упреками Поршнева и подчеркивает, что на данный момент обвинение в уголовном процессе ему не предъявлено. "Проект завершен, все его задачи выполнены, и он получил высокую оценку международных и независимых экспертов", - сказал журналисту Клявиньш.