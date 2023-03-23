Bloomberg: Пригожин планирует вывести "вагнеровцев" из Украины и вернуть их в Африку

Как поясняет агентство, российские структуры госбезопасности и политическая элита видят в Пригожине растущую угрозу режиму президента Владимира Путина и пытаются создать ему препятствия.

Когда Кремль запретил Пригожину продолжать вербовать наемников в тюрьмах, и перестал снабжать боевиков "Вагнера" боеприпасами, отрядам ЧВК стало еще труднее воевать в Украине.

"Вагнеровцам пока не удалось захватить свою главную цель - украинский город Бахмут, несмотря на многомесячные усилия и огромные потери, - напоминает Bloomberg. - По нашим данным, теперь Пригожин планирует переориентировать свое внимание на Африку".

Пригожин отреагировал на эту информацию так: "Я не знаю, что сообщает Bloomberg, но, видимо, они знают лучше, чем я сам, что мы будем делать дальше. Пока мы нужны своей стране, мы воюем на территории Украины".

Российская армия, в том числе боевики ЧВК "Вагнер" пытаются занять украинский Бахмут уже более полугода.