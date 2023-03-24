Рецепт макарон от американского актера Стэнли Туччи собрал уже более 3 миллионов просмотров!
Рецепт вчерашних макарон, ставший хитом в TikTok
Рецепт вчерашних макарон, ставший хитом в TikTok
Вареные макароны, которые остались, можно превратить в абсолютно новое блюдо.
Способ приготовления от Стэнли Туччи:
- Оставшуюся пасту фарфалле (паста в форме банта, но подойдет и любая другая) смешивают с обжаренными вместе чесноком, луком, кусочками панчетты и зеленым горошком.
- Все это, смешав вместе, помещается в форму для запекания. Полить соусом бешамель, сверху положить кусочки сливочного масла и посыпать тертым пармезаном.
- Запекайте в духовке, пока сыр не расплавится. Выглядит потрясающе хорошо и на вкус точно так же! Этот рецепт действительно стоит попробовать.
- Как говорит в видео сам автор рецепта - блюдо можно есть и утром, ведь результат настолько вкусный, что не стоит ждать вечера.
@stanley.tucci breakfast, brunch or lunch? Not sure but it was f’ing delicious. #foodtok ♬ original sound - Stanley Tucci
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!