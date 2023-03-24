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Рецепт вчерашних макарон, ставший хитом в TikTok

rus.tvnet.lv
Рецепт вчерашних макарон, ставший хитом в TikTok
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Фото: Ekrānuzņēmums no Tiktok video, kolāža

Рецепт макарон от американского актера Стэнли Туччи собрал уже более 3 миллионов просмотров!

Вареные макароны, которые остались, можно превратить в абсолютно новое блюдо.

Способ приготовления от Стэнли Туччи:
 

  1. Оставшуюся пасту фарфалле (паста в форме банта, но подойдет и любая другая) смешивают с обжаренными вместе чесноком, луком, кусочками панчетты и зеленым горошком.
  2. Все это, смешав вместе, помещается в форму для запекания. Полить соусом бешамель, сверху положить кусочки сливочного масла и посыпать тертым пармезаном.
  3. Запекайте в духовке, пока сыр не расплавится. Выглядит потрясающе хорошо и на вкус точно так же! Этот рецепт действительно стоит попробовать.
  4. Как говорит в видео сам автор рецепта - блюдо можно есть и утром, ведь результат настолько вкусный, что не стоит ждать вечера.
@stanley.tucci breakfast, brunch or lunch? Not sure but it was f’ing delicious. #foodtok ♬ original sound - Stanley Tucci

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