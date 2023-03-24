5 вещей, о которых жалеют молодожены сразу после свадьбы. Чтобы с вами такого не случилось!

Молодожены не провели время друг с другом

Только поженились, чтобы провести остаток жизни вместе, а свадебный день провели по отдельности. Проходит много времени, пока все разговаривают со своими и новыми родственниками, выслушивают пожелания, фотографируются в разных комбинациях, выпивают рюмочку с друзьями и вместе смеются над известными только в их кругу шутками.

Опытная подружка невесты советует - будьте в этот день ближе друг к другу, если решите пожениться!

Родственники и друзья теперь тоже общие - перелетайте от одной компании свадебных гостей к другой вместе!

Кого пригласили, а кого - нет

Это всегда трудный выбор - кого пригласить, особенно, если у пары много друзей и родственников. После свадьбы многие пары жалеют или чувствуют себя виноватыми за то, что не позвали некоторых людей. В свою очередь, те, кто был приглашен, "потому что нужно", скорее всего, в жизни пары больше не появится.

Вы должны во многом полагаться на свою интуицию при составлении списка гостей. Если в списке гостей нет человека, о котором вам приходится все время думать и сомневаться в своем выборе, возможно, вам стоит подумать о том, чтобы пригласить этого человека, чтобы не жалеть после свадьбы.