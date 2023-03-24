Наверно, идеальной свадьбы не бывает. Однако есть вещи, которых можно избежать при планировании свадьбы, чтобы сделать этот важный день как можно более замечательным. Профессиональная "подружка невесты" с опытом 125 свадеб рассказала Insider о пяти самых распространенных послесвадебных сожалениях и советует, что делать, чтобы все прошло хорошо.
5 вещей, о которых жалеют молодожены сразу после свадьбы. Чтобы с вами такого не случилось!
Потрачено слишком много денег
Самый популярный ответ на вопрос, что следует делать молодой паре по-другому - это меньше тратиться.
Планируя свадьбу, обычно все хочется больше и лучше, чем на самом деле это требуется. Лучше сразу же установить строгий бюджет на различные вещи. Зная конкретный бюджет, конечно, придется потратить больше времени на поиски места, поставщиков еды и прочее - но это все окупится.
Сделав некоторые вычеркивания из меню, в конце откроется, что были сэкономлены сотни, если не больше.
Голодные жених с невестой
Молодожены часто тщательно выбирают, что подать на свадьбе. Но в сам торжественный день еда может пролететь мимо носа, поскольку некоторые пары могут быть очень заняты или взволнованы, что в конце концов ничего и не едят. А жаль. Поскольку свадебные угощения не были попробованы, а голод к концу вечера даст о себе знать.
Желательно что-то съесть до свадебной церемонии. А когда начнется торжественный обед, то между всеми "Горько!" успеть поесть. Потому что потом начнутся танцы, речи, конкурсы и так далее - времени на перекус будет меньше.
Молодожены не провели время друг с другом
Только поженились, чтобы провести остаток жизни вместе, а свадебный день провели по отдельности. Проходит много времени, пока все разговаривают со своими и новыми родственниками, выслушивают пожелания, фотографируются в разных комбинациях, выпивают рюмочку с друзьями и вместе смеются над известными только в их кругу шутками.
Опытная подружка невесты советует - будьте в этот день ближе друг к другу, если решите пожениться!
Родственники и друзья теперь тоже общие - перелетайте от одной компании свадебных гостей к другой вместе!
Кого пригласили, а кого - нет
Это всегда трудный выбор - кого пригласить, особенно, если у пары много друзей и родственников. После свадьбы многие пары жалеют или чувствуют себя виноватыми за то, что не позвали некоторых людей. В свою очередь, те, кто был приглашен, "потому что нужно", скорее всего, в жизни пары больше не появится.
Вы должны во многом полагаться на свою интуицию при составлении списка гостей. Если в списке гостей нет человека, о котором вам приходится все время думать и сомневаться в своем выборе, возможно, вам стоит подумать о том, чтобы пригласить этого человека, чтобы не жалеть после свадьбы.
Если вы думаете кого-то пригласить, но ваше внутреннее чувство говорит - не стоит, может не стоит приглашать этого человека? В конце концов его можно пригласить чуть позже, если он передумает.
Не свадьба мечты, а ...
На многих людей слишком сильно влияет то, какую свадьбу хочет их семья или какую свадьбу хотят их друзья. Вместо того, чтобы устроить небольшую свадьбу в непринужденной обстановке или просто убежать от всех и отпраздновать свой особенный день вдвоем, многие поддаются давлению и устраивают большую свадьбу. Потому что, смотрите, семья этого хочет и семья готова за все это платить. Или - лелея мечту об особенной свадьбе в особенном месте, многие поддаются доводам, что это будет дорого, кому это нужно, кто вообще это делает и т.д. В конце концов, свадьба все равно состоится, но мечта о свадьбе, вынашиваемая годами, остается несбыточной.
Планируя свой большой день, важно обговорить друг с другом все красные линии и договориться о главном - масштабе, гостях, месте, еде. Важно, чтобы это была свадьба мечты и для невесты, и для жениха. Желания других здесь вовсе не решающие - пусть сами женятся и организуют свадьбу, которую хотят!
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