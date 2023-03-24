24 марта - последний день для записи на экзамен по латышскому языку для граждан РФ

Регистрация на экзамен проходит с 1 февраля по 24 марта, а сами экзамены будут проходить с 11 апреля по 31 июля в Риге, Даугавпилсе и Лиепае.

Подробную информацию о регистрации на экзамен можно найти на сайте VISC.

Уже сообщалось, что согласно поправкам к Закону об иммиграции теперь гражданам Российской Федерации, которые ранее были гражданами или негражданами Латвии и которые находятся в Латвии с постоянным видом на жительство, придется предоставить в Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) документ, который подтверждает знание латышского языка. Этот документ необходимо предоставить до 1 сентября 2023 года.

Для сохранения постоянного ВНЖ в Латвии гражданам РФ нужно владеть категорией A2 по латышскому языку.