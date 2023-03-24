Анатолию Данилану - 80! В честь праздника доктор поделился своей жизненной мудростью

"Мне кажется, что это сплетни, что мне так много лет. Сам себя таким старым не ощущаю, но иногда иногда приходится верить написанному в паспорте. Юбилей отметим в кругу семьи. Но через месяц будет и вечеринка, которую организуют коллеги. Зная, что с чувством юмора у меня все в порядке, они меня предупредили - праздник пройдет в Анатомическом музее RSU. А это то самое место!" - поделился Данилан.

Он действительно известен своим чувством юмора, а также позитивным взглядом на мир. На просьбу поделиться своей мудростью, он отвечает:

"Мой девиз - жизнь на этом земном шаре только одна, поэтому ты должен прожить ее так, как тебе хорошо и приятно.

Поэтому нужно тщательнее выбирать близких. Человек - стадное животное. Наблюдая за окружающими людьми, даже в самом худшем вы найдете что-то приятное, даже неожиданно очень хорошее. Только плохого не ищите, не жалуйтесь - или какой у него живот большой, какой большой нос, какие нечесаные волосы! Это ерунда! Если будешь искать хорошее, увидишь - жить станет легче. Другая мудрость заключается в том, что вы должны относиться к людям проще, с юмором, тогда они тоже будут тянуться к вам".

Больше читайте в номере Privātā Dzīve от 21 марта.