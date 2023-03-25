Гороскоп на апрель-2023: кто будет выносить уроки судьбы, а кто отдыхать?

Лев

Львов также могут настигать большие трудности из-за переутомления. В жизни этих людей появятся новые переменные. Это могут быть люди, события, обязанности. Не бойтесь, поскольку полное бездействие и ожидание чуда могут заставить львов оказаться в проигрышной позиции, из которой уже никак не получится выйти.

Дева

Планеты в апреле будут помогать Девам в критических ситуациях выходить из них победителями. В некоторых делах лучше побыть наблюдателями. Не стоит всегда лезть на рожон. Нужно собрать данные о том, как ведут себя враги и конкуренты. Апрель - время анализа, планирования, повышения мудрости и выжидания удобного момента для нападения.

Весы

Весы могут отправиться в вынужденную поездку в апреле. Лучше не путешествовать и отклонить предложения о командировках, если есть такая возможность, говорят астрологи. Однако Вселенная будет стремиться к равновесию, поэтому не стоит говорить, что судьба несправедлива, положительные моменты также ожидаются.

Скорпион

Скорпионам в это непростое, но предсказуемое время, важно стать активнее и энергичнее. Нужно выглядеть максимально презентабельно в любой ситуации. Окружающие люди будут ждать от них инициативы, так что нужно это дать. Представители данного Знака, которые будут сидеть и ждать проявления активности от окружающих, разочаруются.

Стрелец