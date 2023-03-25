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Гороскоп на апрель-2023: кто будет выносить уроки судьбы, а кто отдыхать?

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Гороскоп на апрель-2023: кто будет выносить уроки судьбы, а кто отдыхать?
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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото Фото: shutterstock/sarayut_sy

Астрологи и эксперты портала DailyHoro рассказывают, каким будет апрель для каждого знака Зодиака. 

Овен

Овнам лучше перестать жаловаться на судьбу и окружающих, а также прекратить думать, что они всегда правы. В апреле очень важно сохранять баланс значимости в отношениях романтического характера, в дружбе и в рабочих отношениях. Следует ставить себя на первое место, но при этом не становиться черствыми и надменными.

Телец

Со второй половины месяца Тельцы могут стать более тревожными. Не следует совершать опрометчивых поступков, чтобы не создать новые условия для переживаний. В апреле нужно следовать правилам и быть осторожнее, мудрее. Вероятно, кто-то из близких сможет дать Тельцам очень важный и ценный совет в любви или финансовой сфере. Лучше его не игнорировать. 

Близнецы

Близнецам следует быть спокойными и очищать сознание от скверных мыслей каждый день. Агрессивность, стресс и мнительность - три основных врага счастья для них. В апреле важно пересмотреть свой подход к решению привычных проблем. Эксперты советуют заниматься приятными делами по дому, искать новые возможности позитива и вдохновения.

Рак

Ракам в апреле, вероятно, нужно будет побольше работать. Это временно, однако во второй половине месяца вероятность появления непредвиденных проблем может существенно вырасти. Рака нужно научиться менять обстановку и вовремя смещать фокус мыслей с работы на отдых и обратно.

Лев

Львов также могут настигать большие трудности из-за переутомления. В жизни этих людей появятся новые переменные. Это могут быть люди, события, обязанности. Не бойтесь, поскольку полное бездействие и ожидание чуда могут заставить львов оказаться в проигрышной позиции, из которой уже никак не получится выйти.

Дева

Планеты в апреле будут помогать Девам в критических ситуациях выходить из них победителями. В некоторых делах лучше побыть наблюдателями. Не стоит всегда лезть на рожон. Нужно собрать данные о том, как ведут себя враги и конкуренты. Апрель - время анализа, планирования, повышения мудрости и выжидания удобного момента для нападения. 

Весы

Весы могут отправиться в вынужденную поездку в апреле. Лучше не путешествовать и отклонить предложения о командировках, если есть такая возможность, говорят астрологи. Однако Вселенная будет стремиться к равновесию, поэтому не стоит говорить, что судьба несправедлива, положительные моменты также ожидаются.

Скорпион

Скорпионам в это непростое, но предсказуемое время, важно стать активнее и энергичнее. Нужно выглядеть максимально презентабельно в любой ситуации. Окружающие люди будут ждать от них инициативы, так что нужно это дать. Представители данного Знака, которые будут сидеть и ждать проявления активности от окружающих, разочаруются.

Стрелец

Стрельцам в апреле будет везти, но с переменным успехом. Главная рекомендация астрологов - не сидеть без дела. нужно искать возможности и выносить уроки из всего происходящего. В отношениях с людьми худший сценарий станет развиваться для Стрельцов, которые любят ссориться на людях, "вынося сор избы".

Козерог

Отдых крайне важен и полезен. Козерогам удастся изменить свою карму, сделать жизнь лучше и в целом подняться на новый уровень развития и успеха. Важно помнить про позитив и хорошие дела. Апрельская доброта вернется Козерогам!

Водолей

Заниматься обучением стоит в первой и второй декаде месяца, и то без излишеств. Во втором месяце весны возможны проблемы, которые сильно подорвут настроение и здоровье Водолеев. Творческая деятельность тоже будет в упадке, но не сразу, а позднее все вернется на круги своя, отмечают астрологи.

Рыбы

Рыбы не смогут достичь больших высот в делах, работе, бизнесе и любви, но в апреле они с высокой вероятностью смогут закрепить уже достигнутый ранее результат. Не исключено, что в апреле Рыбам нужно будет чаще путешествовать. Будет немало трудностей в работе, но безделье сейчас точно не панацея. Нужно продолжать трудиться в поте лица.

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