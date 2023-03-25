Астрологи и эксперты портала DailyHoro рассказывают, каким будет апрель для каждого знака Зодиака.
Гороскоп на апрель-2023: кто будет выносить уроки судьбы, а кто отдыхать?
Овен
Овнам лучше перестать жаловаться на судьбу и окружающих, а также прекратить думать, что они всегда правы. В апреле очень важно сохранять баланс значимости в отношениях романтического характера, в дружбе и в рабочих отношениях. Следует ставить себя на первое место, но при этом не становиться черствыми и надменными.
Телец
Со второй половины месяца Тельцы могут стать более тревожными. Не следует совершать опрометчивых поступков, чтобы не создать новые условия для переживаний. В апреле нужно следовать правилам и быть осторожнее, мудрее. Вероятно, кто-то из близких сможет дать Тельцам очень важный и ценный совет в любви или финансовой сфере. Лучше его не игнорировать.
Близнецы
Близнецам следует быть спокойными и очищать сознание от скверных мыслей каждый день. Агрессивность, стресс и мнительность - три основных врага счастья для них. В апреле важно пересмотреть свой подход к решению привычных проблем. Эксперты советуют заниматься приятными делами по дому, искать новые возможности позитива и вдохновения.
Рак
Ракам в апреле, вероятно, нужно будет побольше работать. Это временно, однако во второй половине месяца вероятность появления непредвиденных проблем может существенно вырасти. Рака нужно научиться менять обстановку и вовремя смещать фокус мыслей с работы на отдых и обратно.
Лев
Львов также могут настигать большие трудности из-за переутомления. В жизни этих людей появятся новые переменные. Это могут быть люди, события, обязанности. Не бойтесь, поскольку полное бездействие и ожидание чуда могут заставить львов оказаться в проигрышной позиции, из которой уже никак не получится выйти.
Дева
Планеты в апреле будут помогать Девам в критических ситуациях выходить из них победителями. В некоторых делах лучше побыть наблюдателями. Не стоит всегда лезть на рожон. Нужно собрать данные о том, как ведут себя враги и конкуренты. Апрель - время анализа, планирования, повышения мудрости и выжидания удобного момента для нападения.
Весы
Весы могут отправиться в вынужденную поездку в апреле. Лучше не путешествовать и отклонить предложения о командировках, если есть такая возможность, говорят астрологи. Однако Вселенная будет стремиться к равновесию, поэтому не стоит говорить, что судьба несправедлива, положительные моменты также ожидаются.
Скорпион
Скорпионам в это непростое, но предсказуемое время, важно стать активнее и энергичнее. Нужно выглядеть максимально презентабельно в любой ситуации. Окружающие люди будут ждать от них инициативы, так что нужно это дать. Представители данного Знака, которые будут сидеть и ждать проявления активности от окружающих, разочаруются.
Стрелец
Стрельцам в апреле будет везти, но с переменным успехом. Главная рекомендация астрологов - не сидеть без дела. нужно искать возможности и выносить уроки из всего происходящего. В отношениях с людьми худший сценарий станет развиваться для Стрельцов, которые любят ссориться на людях, "вынося сор избы".
Козерог
Отдых крайне важен и полезен. Козерогам удастся изменить свою карму, сделать жизнь лучше и в целом подняться на новый уровень развития и успеха. Важно помнить про позитив и хорошие дела. Апрельская доброта вернется Козерогам!
Водолей
Заниматься обучением стоит в первой и второй декаде месяца, и то без излишеств. Во втором месяце весны возможны проблемы, которые сильно подорвут настроение и здоровье Водолеев. Творческая деятельность тоже будет в упадке, но не сразу, а позднее все вернется на круги своя, отмечают астрологи.
Рыбы
Рыбы не смогут достичь больших высот в делах, работе, бизнесе и любви, но в апреле они с высокой вероятностью смогут закрепить уже достигнутый ранее результат. Не исключено, что в апреле Рыбам нужно будет чаще путешествовать. Будет немало трудностей в работе, но безделье сейчас точно не панацея. Нужно продолжать трудиться в поте лица.
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