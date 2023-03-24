Pobeda Confectionery отрицает поддержку российской армии

Представители Pobeda Confectionery подчеркивают, что компания "не поддерживала, не поддерживает и не планирует в будущем никак поддерживать российскую армию".

Компания выражает уверенность в том, что "распространенная из неустановленных источников информация" о безвозмездной передаче российской армии 15 тонн готовой продукции шоколадной фабрики Pobeda не соответствует действительности.

При этом представители компании указывают, что в 2022 году экспорт готовой продукции в Россию по сравнению с предыдущим годом сократился более чем в два раза и продолжает снижаться. Компания не экспортирует продукцию в Беларусь.

Также указывается, что у Pobeda Confectionery нет сложностей, связанных с санкциями, и она не планирует останавливать деятельность.

Как сообщалось, Служба государственной безопасности (VDD) проверяет информацию, связанную с возможной причастностью Pobeda Confectionery к оказанию поддержки вооруженным силам России.

В публичном пространстве появился материал неясного происхождения на русском языке, в котором сообщается, что упомянутая компания якобы передала 15 тонн продукции российской армии, воюющей в Украине, а совладелица компании Ольга Муравьева от Егорьевского "Боевое братство" якобы получила награду за помощь, оказанную российским солдатам.

В связи с упомянутым материалом в VDD также обратился депутат Сейма от Национального объединения Артур Бутанс с призывом дать оценку действиям и возможным нарушениям должностных лиц и бенефициаров расположенной в Вентспилсе фабрики "Pobeda", сообщила пресс-секретарь Нацобъединения Лайма Мелкина.