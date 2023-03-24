Скандал со взятками в Терехово: таможенники получили штрафы и тюремные заключения

Общедоступная информация в судебной системе показывает, что

по делу проходят обвиняемые Каспар Кравалис, Жанис Разгуляев, Александр Лосев, Юрис Островскис, Эдгар Лайзанс, Ласма Лосане, Юрис Богданов и Андрис Новикс.

Все лица были приговорены к штрафу в размере 6200 евро, а также лишены права занимать должности государственных служащих в течение пяти лет.

Кравалис также был приговорен к четырем годам лишения свободы, Разгуляев - к трем годам и шести месяцам, а остальные подсудимые - к трем годам лишения свободы.

По выделенному ранее "делу Терехово" между прокурором и подсудимыми было заключено соглашение о признании вины и наказании, в итоге четыре человека получили условный срок или штраф. Суд подтвердил соглашение о признании вины и наказании, достигнутое между четырьмя подсудимыми и прокурором. В ходе соглашения суд признал четырех бывших таможенников виновными в получении взятки в составе группы лиц. В нескольких эпизодах с 26 февраля по 8 апреля 2021 года указанные лица получали взятки в размере не менее 800 евро.