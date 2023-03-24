По одному из так называемых "дел Терехово", в котором несколько таможенников обвинялись во взяточничестве, Суд по экономическим делам приговорил должностных лиц к штрафам и тюремному заключению на срок от трех до четырех лет, пишет LETA.
Скандал со взятками в Терехово: таможенники получили штрафы и тюремные заключения
Общедоступная информация в судебной системе показывает, что
по делу проходят обвиняемые Каспар Кравалис, Жанис Разгуляев, Александр Лосев, Юрис Островскис, Эдгар Лайзанс, Ласма Лосане, Юрис Богданов и Андрис Новикс.
Все лица были приговорены к штрафу в размере 6200 евро, а также лишены права занимать должности государственных служащих в течение пяти лет.
Кравалис также был приговорен к четырем годам лишения свободы, Разгуляев - к трем годам и шести месяцам, а остальные подсудимые - к трем годам лишения свободы.
По выделенному ранее "делу Терехово" между прокурором и подсудимыми было заключено соглашение о признании вины и наказании, в итоге четыре человека получили условный срок или штраф. Суд подтвердил соглашение о признании вины и наказании, достигнутое между четырьмя подсудимыми и прокурором. В ходе соглашения суд признал четырех бывших таможенников виновными в получении взятки в составе группы лиц. В нескольких эпизодах с 26 февраля по 8 апреля 2021 года указанные лица получали взятки в размере не менее 800 евро.
При этом все бывшие должностные лица признали свою вину и раскаялись в содеянном. Лица, получившие условный срок, способствовали раскрытию и расследованию уголовного преступления данной группы, заявили в Судебной администрации.
В суде также находится дело, по которому обвиняются Нормунд Гражулис, Гунарс Кулачковскис, Райтис Терешко, Оскар Балтерс, Агнесе Винниченко, Марина Мандрикина, Юрис Алешин.
Первоначально по подозрению в коррупции на пограничном пункте таможенного контроля "Терехово" были задержаны 29 должностных лиц, 21 из которых признаны подозреваемыми, а дела этих лиц направлены в уголовное преследование. Уголовное дело в отношении восьми таможенников было прекращено за отсутствием состава преступления.
Прокуратура предъявила обвинения 20 таможенникам и передала четыре дела в Суд по экономическим делам. Дело в отношении одного таможенника прокуратура закрыла в связи с его смертью.
С пятью подсудимыми в прокуратуре заключены соглашения о признании вины и наказании, уголовные дела переданы в суд в установленном порядке. Уголовные дела в отношении остальных 15 таможенников переданы в суд в общем порядке.
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