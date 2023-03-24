Фото ⟩ Из Риги в Украину проводили гуманитарный конвой

В этой колонне несколько машин. Благодаря компании Latvijas finieris украинским солдатам достанутся военный квадроцикл и два внедорожника. В бригаду, где работают актеры, готов отправиться пикап, на покупку которого просила жертвовать певица Катрина Гупало.

В свою очередь, благодаря благотворительной инициативе Stopify, защитники Украины получат военный багги, оснащенный броней, которая защитит солдат от осколков. К колонне также присоединится внедорожник, подготовленный ассоциацией Agendum.

Также в Украину поедут микроавтобусы с обмундированием, дронами, питанием, кроватями-трансформерами для киевского метро, ​​инструментами для ремонта вагонов и земляных работ, индивидуальными комплектами от сети магазинов Maxima Latvija и одеялами от Kesko Senukai Latvia, а также с другими необходимыми вещами.

Колонну сопровождали министр Украины Олег Немчинов, представители благотворительного фонда Ziedot.lv, посольства Украины, сторонники, жертвователи и водители "ВИЧЕ", которые довезут колонну до представителей вооруженных сил Украины.

Шеф-повар ресторана Borščs угостил гостей мероприятия этим традиционным украинским блюдом, выразив тем самым благодарность Латвии за поддержку.