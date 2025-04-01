Главное за 1 апреля Бункер в Вецмилгрависе, нововведение от VID и Даугавиньш о возвращении в сборную

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За рубежом:

На полигоне в Пабраде (Литва) были обнаружены тела трех погибших американских военнослужащих, находившихся внутри затонувшей в болоте бронированной машины.

Европейское и Африканское командование вооруженных сил США 1 апреля сообщило на платформе X, что четвертый военнослужащий, пропавший без вести на полигоне Пабраде в Литве 25 марта, найден мертвым.

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Командование российской армии рассматривало возможность тактического ядерного удара по Украине. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на данные разведки США, которой удалось перехватить секретные переговоры российских генералов, передает портал Rus.Postimees.

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Когда в марте 2022 года я читал в районных чатах Бучи о действиях российских военных в городе, мне особенно запомнилась одна история.

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Кремль откровенно издевается над усилиями Запада остановить войну. Об этом в вечернем обращении в понедельник, 31 марта, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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Интересное чтиво:

Я встречаю Каспара Даугавиньша на втором этаже ледового холла "Даугава". Он выходит из тренажерного зала немного вспотевший, но с довольным выражением лица. Я переживал, что отвлек его от занятий, но он уже успел сделать все, что планировал. Мы садимся за столик неподалеку и говорим о хоккее. О его уходе из хоккея, возвращении, чемпионатах мира, Олимпийских играх, влиянии его дочери и тренера Харийса Витолиньша на принятые им решения. А также о других его планах.

31 марта в Рижском русском театре имени Михаила Чехова прошел моноспектакль Маши Машковой "Надеждины", основанный на дневнике ее прапрабабушки - Мелании Севрук. Предлагаем узнать, кто из знаменитых людей на нем побывал!

Украинский блогер София Стужук (29), проживающая в Латвии с начала войны, стала матерью пятого ребенка. Она рассказала, сколько стоит проживание ее семьи в Латвии.

Андрис Даугавиньш разошелся со своей давней подругой Зандой Грубой и теперь снова свободный человек, сообщает журнал Privātā Dzīve.

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Объявлен дополнительный концерт Максима Галкина 8 августа в Юрмале, и это не первоапрельская шутка!

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