Фото Опубликованы снимки вытащенной из болота в Литве бронемашины M88 Hercules

25 марта на военном полигоне Пабраде в Литве пропала военная бронемашина М88, в которой находились четверо солдат. Она затонула в болоте, откуда ее вытащили в понедельник. В тот же день трое из пропавших военнослужащих были найдены мертвыми, во вторник было найдено тело четвертого солдата. Литовские военные пропустили на место происшествия журналистов, которые сфотографировали вытащенное транспортное средство, сообщает литовское издание 15min.