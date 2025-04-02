25 марта на военном полигоне Пабраде в Литве пропала военная бронемашина М88, в которой находились четверо солдат. Она затонула в болоте, откуда ее вытащили в понедельник. В тот же день трое из пропавших военнослужащих были найдены мертвыми, во вторник было найдено тело четвертого солдата. Литовские военные пропустили на место происшествия журналистов, которые сфотографировали вытащенное транспортное средство, сообщает литовское издание 15min.
Фото ⟩ Опубликованы снимки вытащенной из болота в Литве бронемашины M88 Hercules
На месте происшествия побывал журналист 15min Рамунас Якубаускас.
На фотографиях видна вытащенная из болота бронемашина.
Напомним, эвакуационная бронемашина армии США M88 Hercules, в которой находились четверо американских военнослужащих, пропала во вторник во время учений на полигоне Пабраде. В среду было констатировано, что она затонула в болоте на глубине пяти метров.
Бронемашина была вытащена утром в понедельник в ходе масштабной спасательной операции, в которой принимали участие литовские, американские и польские военные, а также специалисты других литовских служб.
Трое из погибших были найдены еще в понедельник.
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