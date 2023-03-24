Побуждение к изготовлению и продажа "голых фото": задержана девушка-подросток

В 2021 году Государственная полиция получила информацию от руководства учреждения Видземского региона о возможных о возможных преступлениях против нравственности и половой неприкосновенности несовершеннолетних. Стражи порядка, реагируя на полученную информацию, начали уголовный процесс.

В ходе досудебного расследования выяснилось, что 15-летняя подросток, применив угрозы и осознавая, что одна девочка несовершеннолетняя, а вторая не достигла возраста 16 лет, добилась, чтобы упомянутые девочки изготовили фото и видеоматериалы, на которых они видны голыми, с целью продать эти материалы третьим лицам. За изготовление таких материалов подросток обещала заплатить, но этого не сделала. Изготовленные материалы девочки переслали знакомой подозреваемой.

Более того, подросток, договорившись с несовершеннолетней знакомой, которой пересылали изготовленные материалы, а также ее несовершеннолетней подругой, получила информацию об их рассчетных счетах, платежных картах, интернет-банке и паролях доступа, после чего передала номера счетов подруг клиентам, чтобы те перечислили им деньги за изготовленные фото и видеоматериалы. Получив деньги от клиентов и убедившись при помощи интернет-банка в зачислении средств, подозреваемая с целью получить деньги в свою собственность отправилась в ближайший банкомат, где, используя карты девочек, сняла деньги.

Незаконно используя платежные карты обеих несовершеннолетних знакомых, подозреваемая подросток за продажу изготовленных материалов 25 клиентам за 76 перечислений получила примерно 500 евро.

В рамках начатого уголовного процесса подросток признана подозреваемой. 22 марта этого года было принято решение о передаче уголовного процесса окружной прокуратуре Рижского суда для начала уголовного преследования.

Государственная полиция напоминает, что ни один человек не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.