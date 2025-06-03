Источник в полиции сообщил, что кража произошла в знаменитом парижском музее Гревен. Активисты Greenpeace - две женщины и один мужчина - проникли в музей, выдавая себя за туристов. Затем они переоделись в форму сотрудников музея и похитили восковую фигуру Макрона, стоимость которой оценивается примерно в 40 тысяч евро. Фигуру активисты вынесли через запасной выход музея.

Позднее представители музея сообщили, что похитители позвонили в музей и пообещали вернуть статую невредимой.

Активисты Greenpeace установили восковую фигуру Макрона у здания российского посольства, выступая против экономических отношений Франции и России в сфере поставок природного газа, химических удобрений и атомной энергетики.

Галерея: Восковую фигуру Макрона украли из музея и поставили у посольства России

Французское отделение Greenpeace обвиняет Францию в двойной игре, воплощением которой является президент Макрон: с одной стороны, официально поддерживая Украину, он, с другой стороны, поощряет французские компании продолжать вести бизнес с Россией.