Активисты международной природоохранной организации Greenpeace в понедельник похитили восковую фигуру президента Франции Эммануэля Макрона из музея в Париже и установили ее перед зданием российского посольства в знак протеста против экономических связей Франции с Россией.
Источник в полиции сообщил, что кража произошла в знаменитом парижском музее Гревен. Активисты Greenpeace - две женщины и один мужчина - проникли в музей, выдавая себя за туристов. Затем они переоделись в форму сотрудников музея и похитили восковую фигуру Макрона, стоимость которой оценивается примерно в 40 тысяч евро. Фигуру активисты вынесли через запасной выход музея.
Позднее представители музея сообщили, что похитители позвонили в музей и пообещали вернуть статую невредимой.
Активисты Greenpeace установили восковую фигуру Макрона у здания российского посольства, выступая против экономических отношений Франции и России в сфере поставок природного газа, химических удобрений и атомной энергетики.
Галерея: Восковую фигуру Макрона украли из музея и поставили у посольства России
Французское отделение Greenpeace обвиняет Францию в двойной игре, воплощением которой является президент Макрон: с одной стороны, официально поддерживая Украину, он, с другой стороны, поощряет французские компании продолжать вести бизнес с Россией.
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