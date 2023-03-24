Предупреждают о затоплении обширных территорий на берегу Аматы

В реке Амате продолжает быстро подниматься уровень воды, поэтому до воскресенья объявлено оранжевое предупреждение. Помимо таяния снега, за истекшие сутки выпали дожди. Сегодня и завтра уровень воды в Амате продолжит подниматься, окажутся затопленными более обширные участки на берегах реки.

Как сообщалось, уровень воды в Амате, Тирзе и Педедзе за последние сутки поднялся на 47-83 см.