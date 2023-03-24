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Предупреждают о затоплении обширных территорий на берегу Аматы

rus.tvnet.lv/LETA
Предупреждают о затоплении обширных территорий на берегу Аматы
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Фото: Edijs Pālens/LETA

Вскоре ожидается затопление обширных территорий на берегу Аматы, сообщил Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC).

В реке Амате продолжает быстро подниматься уровень воды, поэтому до воскресенья объявлено оранжевое предупреждение. Помимо таяния снега, за истекшие сутки выпали дожди. Сегодня и завтра уровень воды в Амате продолжит подниматься, окажутся затопленными более обширные участки на берегах реки.

Как сообщалось, уровень воды в Амате, Тирзе и Педедзе за последние сутки поднялся на 47-83 см.

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