Вскоре ожидается затопление обширных территорий на берегу Аматы, сообщил Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC).
Предупреждают о затоплении обширных территорий на берегу Аматы
Предупреждают о затоплении обширных территорий на берегу Аматы
В реке Амате продолжает быстро подниматься уровень воды, поэтому до воскресенья объявлено оранжевое предупреждение. Помимо таяния снега, за истекшие сутки выпали дожди. Сегодня и завтра уровень воды в Амате продолжит подниматься, окажутся затопленными более обширные участки на берегах реки.
Как сообщалось, уровень воды в Амате, Тирзе и Педедзе за последние сутки поднялся на 47-83 см.
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