Жительница возмущена: электронными сигаретами торгуют слишком открыто

"Не нарушается ли таким образом закон о торговле табачными изделиями?" - интересуется зрительница.

Передача Bez Tabu посетила один из указанных зрительницей магазинов Ecodumas в Тукумсе. Еще на подходе к торговой точке сразу становится ясно, что там можно приобрести электронные сигареты. Более того, в магазине прозрачные витрины, и все выставлено как на блюдечке.

Представитель предприятия Ecodumas указала, что по поводу магазина в Тукумсе до сих пор не поступило ни одной жалобы, однако коммерсант пообещал сделать все, чтобы затемнить витрины магазина и вход в него.

В свою очередь мнение опрошенных жителей различается. Одни с удовольствием бы не видели эти магазины вовсе, а другим все равно, так как "будут курить в любом случае".

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