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Жительница возмущена: электронными сигаретами торгуют слишком открыто

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Жительница возмущена: электронными сигаретами торгуют слишком открыто
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Вейп. Иллюстративное фото
Вейп. Иллюстративное фото Фото: Hazem.m.kamal/Shutterstock

В передачу Bez Tabu обратилась жительница, которая указала, что в некоторых магазинах по продаже электронных сигарет, жидкостей и картриджей для них табачные продукты выставлены "как на блюдечке". Однако с 1 октября 2020 году законом установлено, что табачными изделиями и в том числе электронными сигаретами нельзя торговать открыто.

"Не нарушается ли таким образом закон о торговле табачными изделиями?" - интересуется зрительница.

Передача Bez Tabu посетила один из указанных зрительницей магазинов Ecodumas в Тукумсе. Еще на подходе к торговой точке сразу становится ясно, что там можно приобрести электронные сигареты. Более того, в магазине прозрачные витрины, и все выставлено как на блюдечке.

Представитель предприятия Ecodumas указала, что по поводу магазина в Тукумсе до сих пор не поступило ни одной жалобы, однако коммерсант пообещал сделать все, чтобы затемнить витрины магазина и вход в него.

В свою очередь мнение опрошенных жителей различается. Одни с удовольствием бы не видели эти магазины вовсе, а другим все равно, так как "будут курить в любом случае".

Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:

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