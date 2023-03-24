В передачу Bez Tabu обратилась жительница, которая указала, что в некоторых магазинах по продаже электронных сигарет, жидкостей и картриджей для них табачные продукты выставлены "как на блюдечке". Однако с 1 октября 2020 году законом установлено, что табачными изделиями и в том числе электронными сигаретами нельзя торговать открыто.
Жительница возмущена: электронными сигаретами торгуют слишком открыто
"Не нарушается ли таким образом закон о торговле табачными изделиями?" - интересуется зрительница.
Передача Bez Tabu посетила один из указанных зрительницей магазинов Ecodumas в Тукумсе. Еще на подходе к торговой точке сразу становится ясно, что там можно приобрести электронные сигареты. Более того, в магазине прозрачные витрины, и все выставлено как на блюдечке.
Представитель предприятия Ecodumas указала, что по поводу магазина в Тукумсе до сих пор не поступило ни одной жалобы, однако коммерсант пообещал сделать все, чтобы затемнить витрины магазина и вход в него.
В свою очередь мнение опрошенных жителей различается. Одни с удовольствием бы не видели эти магазины вовсе, а другим все равно, так как "будут курить в любом случае".
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