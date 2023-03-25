Миссия ООН заявила, что и Россия, и Украина виноваты в убийстве пленных. Но расследует их только Киев

Пытки в российском плену

Большинство украинских военнопленных рассказывали, что, попав в плен, подвергались пыткам и истязаниям со стороны российских военных и сотрудников ФСБ. "Пытки включали избиение, пытки электрическим током, нанесение огнестрельных или колотых ран. Распространенным явлением была имитация казни", - рассказала Богнер.

Большинство украинских военнопленных говорят, что их пытали Фото: Anadolu Agency

Один украинский военнопленный скончался от полученных ран через несколько часов после пыток, сообщается в докладе. Пленных пытали для получения информации, запугивания, унижения и мести, отмечается в докладе. "Условия содержания многих украинских военных были шокирующими", - заявила Богнер, уточнив, что доступ пленных к медицинской помощи был недостаточным или его не было вообще.

В докладе также сказано, что пятеро украинских военнопленных умерли во время интернирования из-за отсутствия медицинской помощи.

"Количество задокументированных случаев пыток и жестокого обращения во время интернирования, в пенитенциарных учреждениях шокирует - более 84% людей подверглись такому обращению", - сказала Богнер.

Участники миссии опросили более 400 военнопленных, по 200 человек с каждой стороны. Дополнительно ММПЧУ указывает на то, что Россия не предоставила доступ к местам заключения военнопленных, в отличие от Украины.

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