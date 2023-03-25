В рижском микрорайоне Пурвциемс вор, переодетый сотрудником службы доставки Wolt, регулярно проникает на охраняемые территории и грабит автомобили, сообщает программа Degpunktā на TV3.
Видео ⟩ Выдает себя за курьера Wolt: в Пурвциемсе орудует грабитель
В выходные присутствие мужчины на лестничной клетке дома заметили как соседи, так и дежурная, которая побежала за вором, но не смогла его остановить. В итоге грабитель украл велосипед и скрылся.
Одна из жительниц дома рассказала, что у курьеров служб доставки не принято спрашивать чип от входной двери в подъезд, таким образом грабитель смог попасть в подъезд дома.
В свою очередь, две недели назад в Интернете было опубликовано видео с целью предупреждения жителей микрорайона о грабителе.
"Внимание, в Риге орудует автомобильный грабитель! Дейстует он в любое время дня и ночи", - сообщила Анастасия Федорова в своем аккаунте в TikTok.
За два дня мужчина смог ограбить не менее 7 автомобилей. Каждый раз его деятельность фиксировали камеры наблюдения.
Видео: Сюжет передачи Degpunktā (на латышском языке)
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