Видео ⟩ Выдает себя за курьера Wolt: в Пурвциемсе орудует грабитель

В выходные присутствие мужчины на лестничной клетке дома заметили как соседи, так и дежурная, которая побежала за вором, но не смогла его остановить. В итоге грабитель украл велосипед и скрылся.

Одна из жительниц дома рассказала, что у курьеров служб доставки не принято спрашивать чип от входной двери в подъезд, таким образом грабитель смог попасть в подъезд дома.

В свою очередь, две недели назад в Интернете было опубликовано видео с целью предупреждения жителей микрорайона о грабителе.

"Внимание, в Риге орудует автомобильный грабитель! Дейстует он в любое время дня и ночи", - сообщила Анастасия Федорова в своем аккаунте в TikTok.

За два дня мужчина смог ограбить не менее 7 автомобилей. Каждый раз его деятельность фиксировали камеры наблюдения.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā (на латышском языке)