Фото ⟩ Неожиданно: принц Уильям в Варшаве посетил ЛГБТК-ресторан

Об этом можно судить по опубликованным тайно сделанным фотографиям, которые циркулируют в социальных сетях. "Варшава может удивить. Сегодня я ужинала с принцем", - говорится в подписи к фото.

Prince William was spotted having dinner with his staffer at a LGBTQ+ restaurant in Poland. pic.twitter.com/aQQyPf7Syv — Pop Tingz (@ThePopTingz) March 23, 2023

На снимках принц Уэльский сидит за столом с группой сотрудников Кенсингтонского дворца, делая заказ.

Источник сообщил Mail Online, что 40-летний Уильям неожиданно решил присоединиться к персоналу Кенсингтонского дворца на ужин в этом ресторане.

"Команда Кенсингтонского дворца забронировала столик в местном ресторане рядом с тем местом, где они работали, и принц решил присоединиться к ним, - сказал источник. - Он спросил, что они делают, а затем решил пойти с ними. В целом, это был отличный вечер. Команда очень благодарна ему за то, что он к ним присоединился".

Открытое в прошлом году в центре Варшавы место дружественно к ЛГБТ, а также организует вечера караоке drag queen. Владелец ресторана Павел Засим рассказал, что они "не подозревали, что он сюда придет": "Мы забронировали столик на 12 человек на имя Дейзи. Будто у этой Дейзи день рождения. Но тут появился телохранитель и сказал, что это будет не день рождения Дейзи, и тогда вошел принц Уильям!"

Принц заказал бутерброд и картофель фри. "Он съел наш сэндвич со свининой. И он съел его целиком, так что, думаю, ему понравилось".

Позднее в Twitter сообщили, что владелец ресторана "короновал" стул, на котором сидел принц Уильям, а само заведение стало пользоваться бóльшей популярностью.