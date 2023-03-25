Рига во тьме: Латвия примет участие в акции "Час Земли"

Во время акции будет отключена подсветка многих общественных зданий, мостов и памятников, например, Рижского замка, памятника Свободы, Дома Черноголовых, Латвийской национальной оперы и других. Также подсветку планируют уменьшить некоторые торговые центры.

Как и каждый год, в акции примут участие самоуправления, уменьшив освещение улиц и зданий и организуя мероприятия для местных жителей. В Сигулде, Олайне, Екабпилсе, Салдусе, Ливаны, Талси, Адажи, Саулкрасты, Елгаве, Вентспилсе, Кулдиге, Бауске и многих других городах будет уменьшено освещение улиц и выключена подсветка объектов и зданий. Специальные мероприятия "Часа Земли" пройдут в Иецаве, Саулкрасты, Сале, Алоя, Скривери и других местах Латвии.

Акция "Час Земли" впервые состоялась в Сиднее в 2007 году и на сегодняшний день является крупнейшей в мире экологической акцией, в которой участвуют более 190 стран.