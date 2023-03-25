"Мы не можем их отправить". Зеленский объяснил, почему ВСУ не могут начать наступление

"Мы пока не можем начать. Мы не можем их отправить", - сказал украинский президент в интервью японской газете Yomiuri.

Он признал, что ситуация на востоке Украины тяжелая, во многом из-за нехватки боеприпасов.

"Мы ждем поступления боеприпасов от наших партнеров", - подчеркнул Зеленский, заявив, что российские войска ежедневно используют в три раза больше боеприпасов, чем ВСУ.

По последним данным Генштаба ВСУ, за 24 марта украинская армия отразила 59 атак противника на пяти направлениях: Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском. Российские войска продолжают наступление на Бахмут.

В последнем обзоре ситуации на Украинском фронте Американский институт изучения войны (ISW) выражает уверенность в том, что масштабное наступление российских войск достигает своей кульминации, и в связи с этим в российском информационном пространстве все чаще появляется информация о возможном украинском крупномасштабном контрнаступлении.

"Великое весеннее наступление России" приближается к своей кульминации, а в российском инфопространстве "с большой тревогой" звучат предположения, что Украина может перехватить инициативу, заключили аналитики.

По оценке ISW, российское командование должно перебросить значительные силы к линии фронта, чтобы не допустить кульминации атаки или начать новую наступательную операцию.