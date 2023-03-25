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Под асфальтом на ул. Гоголя нашли мостовую. Теперь известно, что с ней будет дальше

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Под асфальтом на ул. Гоголя нашли мостовую. Теперь известно, что с ней будет дальше
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Мостовая, обнаруженная под асфальтом на улице Гоголя
Мостовая, обнаруженная под асфальтом на улице Гоголя Фото: Toms Kalnītis @TomsKalnitis/Twitter.com

Мостовая, обнаруженная под слоем асфальта на улице Гоголя в Риге, будет доставлена на склады Департамента транспорта Рижской думы, сообщила представитель Управления национального культурного наследия (NKMP) Линда Зонне-Зумберга.

Во время строительных работ, связанных с Rail Baltica, с улицы Гоголя сняли асфальт, под которым обнаружилась мостовая. Ранее в NKMP отмечали, что брусчатку можно сохранить, однако необходимо выяснить условия.

Зонне-Зумберга отмечает, что после того, как брусчатка будет доставлена ​​на склады Департамента транспорта Рижской думы, ее можно будет снова использовать в городе по мере необходимости.

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