Мостовая, обнаруженная под слоем асфальта на улице Гоголя в Риге, будет доставлена на склады Департамента транспорта Рижской думы, сообщила представитель Управления национального культурного наследия (NKMP) Линда Зонне-Зумберга.
Под асфальтом на ул. Гоголя нашли мостовую. Теперь известно, что с ней будет дальше
Под асфальтом на ул. Гоголя нашли мостовую. Теперь известно, что с ней будет дальше
Во время строительных работ, связанных с Rail Baltica, с улицы Гоголя сняли асфальт, под которым обнаружилась мостовая. Ранее в NKMP отмечали, что брусчатку можно сохранить, однако необходимо выяснить условия.
Зонне-Зумберга отмечает, что после того, как брусчатка будет доставлена на склады Департамента транспорта Рижской думы, ее можно будет снова использовать в городе по мере необходимости.
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