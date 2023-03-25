Видео ⟩ Понадобилась помощь спасателей: быстрая Амата бывает опасной для любителей сплавляться

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Centrālajā Vidzemes daļā spēkā oranžais brīdinājums par Amatas krastu palieņu un zemāku vietu applūšanu. Ūdens līmenis upē šobrīd ir viens no vēsturiski augstākajiem. Tas nozīmē, ka arī pavasara laivošanas cienītājiem Amatā jāuzmanās. https://t.co/KFwPTWoKHX pic.twitter.com/VpKerscEaP — LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) March 25, 2023

Как отмечают представители VUGD, лодочник своими силами попал на берег реки Аматы, но из-за ранения сам не смог вернуться домой.

Спасатели проделали путь длиной примерно в один километр вдоль реки до пострадавшего человека.

В общей сложности были найдены два человека, которые вышли на берег до прибытия VUGD. Один из них пострадал. В настоящее время оба человека переданы медикам службы неотложной медицинской помощи.

Очень опытные лодочники всегда напоминают о том, что Амата весной не бывает развлекательной прогулкой для новичков.

Уже сообщалось, что в центральной части Видземе действуют предупреждения оранжевой степени о затоплении берегов реки Аматы, а также более широких территорий, свидетельствуют данные Латвийского центра среды, геологии и метеорологии (LVĢMC).