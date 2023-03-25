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Видео ⟩ Понадобилась помощь спасателей: быстрая Амата бывает опасной для любителей сплавляться

rus.tvnet.lv
Понадобилась помощь спасателей: быстрая Амата бывает опасной для любителей сплавляться
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Кадр из видео.
Кадр из видео. Фото: Ekrānšāviņš

В субботу, в 16:45, Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) получила вызов на спасательные работы в Драбешской волости Цесисского края, где в реке Амата из лодки выпал человек, сообщили в VUGD.

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Как отмечают представители VUGD, лодочник своими силами попал на берег реки Аматы, но из-за ранения сам не смог вернуться домой.

Спасатели проделали путь длиной примерно в один километр вдоль реки до пострадавшего человека.

В общей сложности были найдены два человека, которые вышли на берег до прибытия VUGD. Один из них пострадал. В настоящее время оба человека переданы медикам службы неотложной медицинской помощи.

Очень опытные лодочники всегда напоминают о том, что Амата весной не бывает развлекательной прогулкой для новичков.

Уже сообщалось, что в центральной части Видземе действуют предупреждения оранжевой степени о затоплении берегов реки Аматы, а также более широких территорий, свидетельствуют данные Латвийского центра среды, геологии и метеорологии (LVĢMC).

В то же время в восточной части Латвии действуют оповещения желтой степени о высоком уровне воды.

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