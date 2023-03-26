Флагшток с латвийским флагом в Смилтене вызвал возмущение местного жителя, который подчеркнул, что он "напоминает трубопровод", сообщает Bez Tabu на TV3.
Видео ⟩ "Интересный ствол". Флагшток для латвийского флага в Смилтене вызвал дискуссии
Основание флагштока представляет собой бетонную отливку 5 на 5 метров. Первый элемент крепится к основанию большими шурупами. Вертикальная конструкция состоит из четырех частей.
Внешний вид флагштока не вызывает проблем у значительной части жителей Смилтене. "Такой интересный этот ствол, да", - добавляет одна из жительниц.
Возражения о соответствии и эстетике флагштока в Смилтене ранее получили и самоуправление, и Геральдическая комиссия, но ни одна из сторон не увидела нарушений.
35-метровый флагшток на вершине Янюкалнса был построена семь лет назад, на что из городского бюджета было выделено около 40 000 евро.
В правилах Закона о Государственном флаге Латвии написано, что флагшток должен быть прямым и гладким, белого или алюминиевого цвета. В свою очередь, на его верхней части может находиться декоративный сферический или выпуклый наконечник алюминиевого, бронзового или белого цвета. В подобном стиле были изготовлены флагштоки в нескольких городах Латвии. В Смилтене написанному в правилах соответствует только цвет флагштока.
Видео: Сюжет передачи Bez Tabu (на латышском языке)
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