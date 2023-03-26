Видео ⟩ ​"Интересный ствол". Флагшток для латвийского флага в Смилтене вызвал дискуссии

Основание флагштока представляет собой бетонную отливку 5 на 5 метров. Первый элемент крепится к основанию большими шурупами. Вертикальная конструкция состоит из четырех частей.

Внешний вид флагштока не вызывает проблем у значительной части жителей Смилтене. "Такой интересный этот ствол, да", - добавляет одна из жительниц.

Возражения о соответствии и эстетике флагштока в Смилтене ранее получили и самоуправление, и Геральдическая комиссия, но ни одна из сторон не увидела нарушений.

35-метровый флагшток на вершине Янюкалнса был построена семь лет назад, на что из городского бюджета было выделено около 40 000 евро.

В правилах Закона о Государственном флаге Латвии написано, что флагшток должен быть прямым и гладким, белого или алюминиевого цвета. В свою очередь, на его верхней части может находиться декоративный сферический или выпуклый наконечник алюминиевого, бронзового или белого цвета. В подобном стиле были изготовлены флагштоки в нескольких городах Латвии. В Смилтене написанному в правилах соответствует только цвет флагштока.

Видео: Сюжет передачи Bez Tabu (на латышском языке)