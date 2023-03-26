Видео ⟩ В Стенде водителей штрафуют в месте с несогласованными дорожными знаками

Сын Интара, водитель грузовика, получил штраф в размере 30 евро - за то, что припарковался в неправильном месте. Однако после обсуждения с отцом возникли сомнения в том, почему в этом месте расположены именно эти дорожные знаки. По его словам, это место известно среди автомобилистов, среди которых есть и водители грузовиков - рядом можно купить кофе, еды и отдохнуть.