В Стенде Талсинского района на улице Бривибас установлено несколько дорожных знаков - одно из них стало причиной финансовых расходов местной семьи, сообщает Bez tabu.
Видео ⟩ В Стенде водителей штрафуют в месте с несогласованными дорожными знаками
Сын Интара, водитель грузовика, получил штраф в размере 30 евро - за то, что припарковался в неправильном месте. Однако после обсуждения с отцом возникли сомнения в том, почему в этом месте расположены именно эти дорожные знаки. По его словам, это место известно среди автомобилистов, среди которых есть и водители грузовиков - рядом можно купить кофе, еды и отдохнуть.
Интар обратился в Latvijas Valsts ceļi, чтобы подтвердить, что размещение дорожных знаков согласовано и самоуправление не занимается самоуправством. Государственная компания порекомендовало обращаться в самоуправление Талсинского района. Однако там Интара слушать не стали, лишь ответив, что знаки размещены для повышения безопасности у магазинов.
Тогда Bez tabu обратилось к Талсинскому районному самоуправлению с просьбой предоставить документ о согласовании.
Видео: Сюжет передачи Bez tabu (на латышском языке)
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