Вс, 26.03.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Видео ⟩ Как взыскивается штраф, если гражданин Латвии превысил скорость за рубежом?

rus.tvnet.lv
Как взыскивается штраф, если гражданин Латвии превысил скорость за рубежом?
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Полиция. Иллюстративное фото
Полиция. Иллюстративное фото Фото: Giannis Papanikos/Shutterstock

Зафиксированные фоторадарами нарушения скорости, совершенные латвийскими водителями за границей, наказываются крайне редко. В тех случаях, когда штраф до 70 евро, его даже не возможно взыскать. Однако в некоторых случаях иностранные учреждения проявляют особую настойчивость и просят взыскать штрафы латвийские суды и даже судебных приставов, сообщает TV3 Ziņas.

С 2020 года порядок штрафования за нарушения правил дорожного движения, совершенных за границей, определяется специальным разделом Закона об административной ответственности - "Приведение в исполнение в Латвии решений о взыскании, принятых в государстве-члене Европейского Союза".

Учреждения европейских стран имеют доступ к латвийскому регистру населения, поэтому после регистрации нарушения скоростного режима иностранный суд направляет решение о наложенном штрафе непосредственно водителю, никакое латвийское учреждение в этом процессе не участвует.

Если латвиец не уплачивает штраф, иностранный суд направляет дело в суд в Латвии. Орган, принимающий решение по конкретному делу, определяется местом жительства нарушителя.

В то же время иностранцы все чаще нарушают скоростной режим в Латвии.

Видео: Сюжет TV3 ziņas (на латышском языке)

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх