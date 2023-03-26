Зафиксированные фоторадарами нарушения скорости, совершенные латвийскими водителями за границей, наказываются крайне редко. В тех случаях, когда штраф до 70 евро, его даже не возможно взыскать. Однако в некоторых случаях иностранные учреждения проявляют особую настойчивость и просят взыскать штрафы латвийские суды и даже судебных приставов, сообщает TV3 Ziņas.
Видео ⟩ Как взыскивается штраф, если гражданин Латвии превысил скорость за рубежом?
С 2020 года порядок штрафования за нарушения правил дорожного движения, совершенных за границей, определяется специальным разделом Закона об административной ответственности - "Приведение в исполнение в Латвии решений о взыскании, принятых в государстве-члене Европейского Союза".
Учреждения европейских стран имеют доступ к латвийскому регистру населения, поэтому после регистрации нарушения скоростного режима иностранный суд направляет решение о наложенном штрафе непосредственно водителю, никакое латвийское учреждение в этом процессе не участвует.
Если латвиец не уплачивает штраф, иностранный суд направляет дело в суд в Латвии. Орган, принимающий решение по конкретному делу, определяется местом жительства нарушителя.
В то же время иностранцы все чаще нарушают скоростной режим в Латвии.
Видео: Сюжет TV3 ziņas (на латышском языке)
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