Видео ⟩ Как взыскивается штраф, если гражданин Латвии превысил скорость за рубежом?

С 2020 года порядок штрафования за нарушения правил дорожного движения, совершенных за границей, определяется специальным разделом Закона об административной ответственности - "Приведение в исполнение в Латвии решений о взыскании, принятых в государстве-члене Европейского Союза".

Учреждения европейских стран имеют доступ к латвийскому регистру населения, поэтому после регистрации нарушения скоростного режима иностранный суд направляет решение о наложенном штрафе непосредственно водителю, никакое латвийское учреждение в этом процессе не участвует.

Если латвиец не уплачивает штраф, иностранный суд направляет дело в суд в Латвии. Орган, принимающий решение по конкретному делу, определяется местом жительства нарушителя.

В то же время иностранцы все чаще нарушают скоростной режим в Латвии.

Видео: Сюжет TV3 ziņas (на латышском языке)