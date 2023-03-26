"Глава" Крыма создал собственную ЧВК

Формально "Конвой" - это боевой армейский резерв (БАРС), члены которого подписывают два контракта - один с ЧВК, а другой с Минобороны России, рассказал порталу бывший член этой группы. Это, по его словам, позволяет гарантировать выплаты в случае ранения или смерти. Собеседник "Важных историй" получал, по его словам, около 200 тысяч рублей (около 2400 евро) в месяц, а командир - 300 тысяч (около 3600 евро). Кроме того, тем, кто прослужил в части не менее года, обещают землю "в Крыму или Абхазии". На момент, когда подразделение начало формироваться, в нем работало примерно 300 человек.