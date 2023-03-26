Назначенный Москвой глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов создал на полуострове новую военизированную структуру - частную военную компанию (ЧВК) "Конвой". Ее руководителем является Константин Пикалов, близкий соратник Евгения Пригожина, основателя группы наемников ЧВК "Вагнер", сообщают "Важные истории".
"Глава" Крыма создал собственную ЧВК
Сергей Аксенов в последнее время открыто поддержал Пригожина, раскритиковавшего Минобороны России за умышленное ограничение поставок боеприпасов наемникам ЧВК "Вагнер".
"Важные истории" отмечают, что в марте этого года Аксенов выступил в эфире крымского телевидения и рассказал о создании в Крыму профессиональной воинской части. По его словам, это "ребята, прошедшие все что можно, у руководителей - по несколько Орденов Мужества, начальник штаба - Герой России".
Для группы "Конвой" в социальной сети Telegram создан профиль, в котором опубликовано видео, на котором Аксенов посещает новую воинскую часть: "Нормально, нормально. Летом вообще будет идеально", - заявили участники группы, обсуждая условия службы с Аксеновым.
Группа наемников "Конвой" - относительно новое частное воинское формирование. Telegram-канал с таким же названием был создан в ноябре прошлого года. Наряду с приглашениями вступить в одноименную военную группу, а также фото и видео с передовой, в нем также публикуются философские тексты о "сильной православной России" и украинских сатанистах, "народе-победителе"; теории заговора о том, как Рокфеллеры выкупили систему водоснабжения в Украине и теперь "с помощью специального химического состава парализуют те участки мозга, которые отвечают за идентификацию человека".
Формально "Конвой" - это боевой армейский резерв (БАРС), члены которого подписывают два контракта - один с ЧВК, а другой с Минобороны России, рассказал порталу бывший член этой группы. Это, по его словам, позволяет гарантировать выплаты в случае ранения или смерти. Собеседник "Важных историй" получал, по его словам, около 200 тысяч рублей (около 2400 евро) в месяц, а командир - 300 тысяч (около 3600 евро). Кроме того, тем, кто прослужил в части не менее года, обещают землю "в Крыму или Абхазии". На момент, когда подразделение начало формироваться, в нем работало примерно 300 человек.
В настоящее время военная группировка дислоцируется в Херсонской области, которая находится рядом с Крымом.
В марте место дислокации "Конвоя" впервые посетила "журналист", специальный корреспондент российского телеканала ВГТРК Ольга Курлаева. "Такого укрепа я еще не видела: целый многоквартирный дом под землей. Экипировка - "с иголочки", вооружение - "до зубов"", - поделилась впечатлениями пропагандистка.
"Снабжение, питание, экипировка и вооружение - за счет внебюджетных средств, которые находит глава Крыма", - сказала Курлаева. Она также утверждала, что в подразделении имеется тяжелая техника - танки Т-80 и Т-90 - и даже средства радиоэлектронной разведки.
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