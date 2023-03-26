Видео ⟩ Уволена муниципальная работница, которая обратилась в KNAB о конфликте интересов в Rīgas nami

Рижская дума, управляемая мэром Мартиньшем Стакисом, два года назад начала объединение четырех принадлежащих самоуправлению обществ капитала. Это Rīgas nami, Rīgas pilsētbūvnieks, "Рижский Центральный рынок" и Rīgas serviss. Целью реорганизации является экономия средств и эффективное управление недвижимостью. Все предприятия объединили в одном, и на должности правления и совета объявили открытые конкурсы, сообщает Nekā Personīga.
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В "Рижском Центральном рынке" Рената Петрова работала с 2018 года и отвечала за вопросы развития. По ее мнению, в отборе на руководящие должности вновь созданного общества капитала Rīgas nami допущены нарушения.
"Это не нормально, что в конкурсы отбора ты ставишь человека, которого ты хорошо знаешь. Это конфликт интересов.
И в этом случае, начиная с 2021 года, в конкретных обществах капитала все происходит в рамках конфликта интересов", - отмечает Петрова.
Для отбора членов совета Rīgas nami была создана номинационная комиссия в составе пяти человек, которую возглавил исполнительный директор города Риги Янис Ланге.
На открытом конкурсе в совет Rīgas nami попали Андрис Варна, Илзе Букулде и Андрис Лиепиньш. Лиепиньш хорошо знаком с Янисом Ланге,
потому что они вместе работали в совете государственного предприятия Latvijas dzelzceļš.
Председатель совета Андрис Лиепиньш в прошлом году руководил отбором кандидатов в правление Rīgas nami.
Из 17 заявок председателем выбрали Байбу Беатрис Слеже. Она до этого работала в Latvijas dzelzceļš заместителем финансового директора и в настоящее время продолжает работать в совете дочернего предприятия Latvijas dzelzceļš - LDz Ritošā sastāva serviss.
Петрова обратила внимание на назначение приближенных людей на должности еще до реорганизации, когда супруг выбрал на должность своего партнера. Закон о предотвращении конфликта интересов в деятельности государственных должностных лиц ясно определил, что супруги не должны принимать имущественно благоприятные решения друг о друге.
Агру Лангушу, в настоящее время Варну, летом 2021 года сначала назначили на должность председателя правления "Рижского Центрального рынка".
В комиссии по отбору был ее партнер Андрис Варна.
Позже они вместе работали в группе управления реорганизацией рижских предприятий. Она разработала структурную схему, в том числе создала Департамент управления недвижимостью, руководителем которого позже назначили Агру Варну. Требования к этой должности были сужены, чтобы соответствовать ее опыту и образованию, считает Рената Петрова. Когда правление Rīgas namu pārvaldnieks назначило Варну на должность, ее супруг на этом предприятии был председателем совета.
Рената Петрова считает, что конкурсы на должности руководителей департаментов в Rīgas nami не состоялись так, как это было предусмотрено договором о реорганизации.
Чтобы убедиться, что работник права, правление Rīgas nami заказало заключение юристов. Его за 12 тысяч евро (12 137 евро) разработало "Адвокатское бюро Яниса Карклиня". На домашней странице Бюро по надзору за закупками обнаруживается, что этот адвокатский офис за последние 10 лет от Rīgas nami за различные услуги получил более полумиллиона. По мнению Ренаты Петровой, заключение присяжного адвоката Яниса Карклиня не считается объективным.
О конфликтах интересов и растрате средств в Rīgas nami Рената Петрова сообщила в феврале Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией. Через несколько дней ее должность в Rīgas nami ликвидировали. У Ренаты Петровой есть три высших образования, в том числе юридическое и экономическое.
"23 февраля правление приняло решение о ликвидации моей должности. Без оценки, конечно. Сказав, что они не нуждаются в маркетинговом отделе, в целом.
По-моему, это просто сведение счетов. Вместе с этим Rīgas nami ожидает судопроизводство в этом случае с государством. За то, что они повлияли на разоблачителя", - сказала Петрова.
"Чтобы не было такой ситуации, когда это слово этой сотрудницы против слова исполнительного директора Риги, мы договорились о том, что исполнительный директор закажет независимую оценку, чтобы предотвратить любые сомнения. Я удовлетворен работой исполнительного директора. Избежать ситуации, когда кто-то из правления или совета когда-то работали вместе или были знаком, почти невозможно!", - считает мэр Риги Мартиньш Стакис.
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