Видео ⟩ Уволена муниципальная работница, которая обратилась в KNAB о конфликте интересов в Rīgas nami

Петрова обратила внимание на назначение приближенных людей на должности еще до реорганизации, когда супруг выбрал на должность своего партнера. Закон о предотвращении конфликта интересов в деятельности государственных должностных лиц ясно определил, что супруги не должны принимать имущественно благоприятные решения друг о друге.

Агру Лангушу, в настоящее время Варну, летом 2021 года сначала назначили на должность председателя правления "Рижского Центрального рынка".

В комиссии по отбору был ее партнер Андрис Варна.

Позже они вместе работали в группе управления реорганизацией рижских предприятий. Она разработала структурную схему, в том числе создала Департамент управления недвижимостью, руководителем которого позже назначили Агру Варну. Требования к этой должности были сужены, чтобы соответствовать ее опыту и образованию, считает Рената Петрова. Когда правление Rīgas namu pārvaldnieks назначило Варну на должность, ее супруг на этом предприятии был председателем совета.

Рената Петрова считает, что конкурсы на должности руководителей департаментов в Rīgas nami не состоялись так, как это было предусмотрено договором о реорганизации.