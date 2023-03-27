Обвинение Зелмениса в мошенничестве - очередная сага Latvijas Naftas Tranzīts

Как выяснила De facto, обвинение в связи с событиями с Latvijas Naftas Tranzīts в 2018 году обвинение построено не только против Зелмениса, но и против его старого знакомого Бейкера.

Суть дела - в результате различных манипуляций с документами акции LNT, принадлежащие новозеландской компании Global Oil Services Limited (Global Oil Services), перешли во владение лихтенштейнской компании Griffin Trust AG, представляемой Бейкером. По мнению прокуратуры, это произошло противозаконно, путем злоупотребления доверием и мошенничества, в чего которого новозеландская компания понесла убытки в размере 17,97 млн ​​евро.

По делу, находящемуся в суде, новозеландская компания Global Oil Services имеет статус потерпевшей и полностью поддерживает требование о возмещении ущерба в размере почти 18 млн евро.

Компанию представляет юрист Хардия Вайваде, которая когда-то практиковала в одном офисе с Зелменисом, но вот уже семь лет работает независимо.

Передаче она подтвердила, что решение суда о передаче акций LNT компании Global Oil Services по-прежнему не выполнено: "Общество многократно обращалось в LNT, чтобы получить выписку из регистра акционеров и убедиться в выполнении решения суда. Ни на одно из писем Global Oil Services Limited LNT не ответило. Общество не получило и информацию о том, что Griffin Trust AG провело бы какие-то действия для исполнения решение суда. Поэтому нет никакого основания считать, что решение суда исполнено. 20 декабря 2022 года состоялось собрание акционеров LNT, на которого Global Oil Services Limited приглашено не было и в нем не участвовало".