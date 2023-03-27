Адвокат, налоговый консультант и уже бывший почетный консул Республики Мальта в Латвии Янис Зелменис вскоре сядет на скамью подсудимых за мошенничество в крупных размерах - почти на 18 миллионов евро. Как сообщает передача De facto Латвийского телевидения, процесс связан с предприятием Latvijas Naftas Tranzīts (LNT).
Обвинение Зелмениса в мошенничестве - очередная сага Latvijas Naftas Tranzīts
Владелец этого в свое время влиятельного вентспилсского транзитного предприятия - контролируемый швейцарским юристом Рудольфом Мерони Ventbunkers. Однако у него есть и меньшие акционеры - несколько зарубежный компаний, за которыми довольно однозначно витают образы вентспилчан. Уголовные неприятности грозят и члену совета LMT, проживающему в Лихтенштейне британцу Эндрю Бейкеру, имя которого в вентспилсских транзитных офшорных сетях обнаруживается уже 20 лет.
Несмотря на то, что в сообщении прокурора о передаче дела суду имена лиц и названия предприятий не называются, то, что обвиняемый - адвокат Яниc Зелменис, стало известно довольно быстро. Поэтому несложно расшифровать, что это за латвийское предприятие стоимостью в миллионы, в состав акционеров которого входит новозеландская компания, но в поглощении акций участвует директор лихтенштейнской компании. Это акционерное общество LNT, чья карусель смены чиновников была в центре внимания СМИ более пятнадцати лет назад.
Нынешние контролеры LNT теперь связаны со швейцарским юристом Рудольфом Мерони - как он сам, так и его жена Лидия Мерони находятся в совете, в свою очередь в правлении - их доверенное лицо Айвар Гобиньш. Третий член совета с весны 2018 года - гражданин Великобритании Джон Бейкер, которые уже давно живет в Лихтенштейне.
Как выяснила De facto, обвинение в связи с событиями с Latvijas Naftas Tranzīts в 2018 году обвинение построено не только против Зелмениса, но и против его старого знакомого Бейкера.
Суть дела - в результате различных манипуляций с документами акции LNT, принадлежащие новозеландской компании Global Oil Services Limited (Global Oil Services), перешли во владение лихтенштейнской компании Griffin Trust AG, представляемой Бейкером. По мнению прокуратуры, это произошло противозаконно, путем злоупотребления доверием и мошенничества, в чего которого новозеландская компания понесла убытки в размере 17,97 млн евро.
По делу, находящемуся в суде, новозеландская компания Global Oil Services имеет статус потерпевшей и полностью поддерживает требование о возмещении ущерба в размере почти 18 млн евро.
Компанию представляет юрист Хардия Вайваде, которая когда-то практиковала в одном офисе с Зелменисом, но вот уже семь лет работает независимо.
Передаче она подтвердила, что решение суда о передаче акций LNT компании Global Oil Services по-прежнему не выполнено: "Общество многократно обращалось в LNT, чтобы получить выписку из регистра акционеров и убедиться в выполнении решения суда. Ни на одно из писем Global Oil Services Limited LNT не ответило. Общество не получило и информацию о том, что Griffin Trust AG провело бы какие-то действия для исполнения решение суда. Поэтому нет никакого основания считать, что решение суда исполнено. 20 декабря 2022 года состоялось собрание акционеров LNT, на которого Global Oil Services Limited приглашено не было и в нем не участвовало".
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