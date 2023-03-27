Танка у посольства России в Риге больше нет: его перевезли в Лиепаю

Танк 31 марта 2022 года во время боя защитники Украины уничтожили в округе Бучи. Танк удалось нейтрализовать при помощи кумулятивного снаряда, который попал в отделение для боеприпасов, что привело к взрыву и сильному пожару.

Подбитый танк - экспонат Национального музея военной истории Украины, договор с ним о выставлении танка заключил Латвийский военный музей. Планируется, что в течение этого года танк будет размещен для осмотра и в других городах Латвии.