В Лиепае, на променаде - в конце улицы Целтниеку, можно осмотреть подбитый вооруженными силами Украины российский танк Т-72Б, который с 24 февраля этого года был выставлен в Риге напротив посольства России в Латвии, сообщает агентство LETA.
Танка у посольства России в Риге больше нет: его перевезли в Лиепаю
Танка у посольства России в Риге больше нет: его перевезли в Лиепаю
Танк 31 марта 2022 года во время боя защитники Украины уничтожили в округе Бучи. Танк удалось нейтрализовать при помощи кумулятивного снаряда, который попал в отделение для боеприпасов, что привело к взрыву и сильному пожару.
Подбитый танк - экспонат Национального музея военной истории Украины, договор с ним о выставлении танка заключил Латвийский военный музей. Планируется, что в течение этого года танк будет размещен для осмотра и в других городах Латвии.
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