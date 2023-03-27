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В Резекненском крае под колесами грузовика погиб пешеход

rus.tvnet.lv/LETA
В Резекненском крае под колесами грузовика погиб пешеход
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Авария. Иллюстративное фото
Авария. Иллюстративное фото Фото: Ground Picture/Shutterstock

В воскресенье в Латгале в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) погиб пешеход, сообщает Госполиция.

ДТП произошло в Веремской волости Резекненского края, где человек попал под колеса грузовика.

За сутки в Латвии было зарегистрировано 73 ДТП, семь аварий было с пострадавшими, один человек погиб.

В воскресенье на дорогах задержаны 14 нетрезвых водителей, в том числе девять в состоянии сильного алкогольного опьянения, поэтому они понесут уголовную ответственность - у трех будут конфискованы автомобили, а с шести взыскана стоимость транспортных средств.

За различные нарушения правил дорожного движения полиция в воскресенье оформила 435 протоколов, в том числе 183 за превышение скорости.

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