В Резекненском крае под колесами грузовика погиб пешеход

ДТП произошло в Веремской волости Резекненского края, где человек попал под колеса грузовика.

За сутки в Латвии было зарегистрировано 73 ДТП, семь аварий было с пострадавшими, один человек погиб.

В воскресенье на дорогах задержаны 14 нетрезвых водителей, в том числе девять в состоянии сильного алкогольного опьянения, поэтому они понесут уголовную ответственность - у трех будут конфискованы автомобили, а с шести взыскана стоимость транспортных средств.

За различные нарушения правил дорожного движения полиция в воскресенье оформила 435 протоколов, в том числе 183 за превышение скорости.