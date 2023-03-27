Видео ⟩ Бушует не только Амата, но и ее приток Недиене

Недиене - приток левого берега Аматы у Гикши Цесисского края. Ее исток - озеро Рукулю.

Напомним, в субботу, в 16:45, Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) получила вызов на спасательные работы в Драбешской волости Цесисского края, где в реке Амата из лодки выпал человек.

Лодочник своими силами попал на берег реки Аматы, но из-за ранения сам не смог вернуться домой. Спасатели проделали путь длиной примерно в один километр вдоль реки до пострадавшего человека.

В общей сложности были найдены два человека, которые вышли на берег до прибытия VUGD. Один из них пострадал.

Опытные лодочники всегда напоминают о том, что Амата весной не бывает развлекательной прогулкой для новичков.

Как уже сообщалось, на этой неделе в бассейне Даугавы в Беларуси и России ожидаются сильные осадки, в результате чего в первой половине апреля уровень воды в реке значительно повысится.

Уровень воды в Даугаве на территории Латвии может подняться на несколько метров. Ожидаются самые большие паводки с апреля 2013 года, однако у Екабпилса уровень воды не будет столь высоким, как во время наводнений в январе этого года.

Согласно данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC), сейчас у Даугавы начало затапливать низинные поймы.

За последние две недели уровень воды в Даугаве у границы Латвии и Беларуси поднялся на 5,5 метров у Даугавпилса - на четыре метра, у Екабпилса - на два метра.

На Амате у Мелтури с утра субботы уровень воды понизился на 40 сантиметров; падение уровня воды ожидается и в ближайшие сутки.