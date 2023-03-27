СМИ: В России отменили концерты Валерия Меладзе

Известно, что ранее были доступны билеты на концерт певца Валерия Меладзе в Барнауле и Новосибирске, однако позже стало известно, что мероприятие не состоится. Портал Readovka сообщает, что организаторы начали отменять его концерты.

На площадке "Титов-Арена" в Барнауле, где должен был состояться концерт, сказали, что такого мероприятия в их планах не было, а билеты якобы продавали посторонние лица. Деньги за билеты на концерт в Новосибирске обещают вернуть.

Кроме этого, ходят слухи что в ближайшее время Валерий Меладзе будет в РФ внесен в список "иноагентов".

Напомним, 24 февраля 2022 года Меладзе осудил войну в Украине и призвал к миру. Позже он продолжил некоторое время выступать на концертах в России, но стали появляться слухи об отмене мероприятий с ним. После артист стал выступать на корпоративах за границей.