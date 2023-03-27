По информации в СМИ организаторы начали отменять концерты в России с участием Валерия Меладзе, пишет "Униан".
СМИ: В России отменили концерты Валерия Меладзе
Известно, что ранее были доступны билеты на концерт певца Валерия Меладзе в Барнауле и Новосибирске, однако позже стало известно, что мероприятие не состоится. Портал Readovka сообщает, что организаторы начали отменять его концерты.
На площадке "Титов-Арена" в Барнауле, где должен был состояться концерт, сказали, что такого мероприятия в их планах не было, а билеты якобы продавали посторонние лица. Деньги за билеты на концерт в Новосибирске обещают вернуть.
Кроме этого, ходят слухи что в ближайшее время Валерий Меладзе будет в РФ внесен в список "иноагентов".
Напомним, 24 февраля 2022 года Меладзе осудил войну в Украине и призвал к миру. Позже он продолжил некоторое время выступать на концертах в России, но стали появляться слухи об отмене мероприятий с ним. После артист стал выступать на корпоративах за границей.
В январе 2023 года соцсетях появилось видео, на котором Валерий Меладзе, находясь на концерте в Дубае, ответил "Героям слава!" на лозунг "Слава Украине!" от поклонника. Этот ролик вызвал возмущение у российских политиков.
Днем 3 января Меладзе отреагировал на критику политиков в своем Instagram: "Люди, я хочу, чтобы вы услышали меня и поняли мои слова. Вот уже 10 месяцев я, как и многие другие люди, живу с ощущением тяжести и горя.
Так уж вышло, что горячо любимые мною народы находятся в конфликте, в котором гибнут люди.
Я НЕ МОГУ И НЕ ХОЧУ НИКОГО НЕНАВИДЕТЬ И НЕ ПЫТАЮСЬ КОМУ-ТО УГОДИТЬ. Я мечтаю лишь о том, чтобы антагонизм прекратился и между близкими народами установилось согласие. И ради этого я готов отдать все силы".
Недавно он выступил в Израиле. Концерт Валерия Меладзе посетила Алла Пугачева и высказалась в его защиту.
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