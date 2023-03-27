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Видео ⟩ Армия РФ обстреляла ракетами Славянск: есть пострадавшие и разрушения

rus.tvnet.lv
Армия РФ обстреляла ракетами Славянск: есть пострадавшие и разрушения
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Славянск после обстрела. 27 марта 2023 года
Славянск после обстрела. 27 марта 2023 года Фото: t.me/pavlokyrylenko_donoda

В понедельник, 27 марта, российская армия ракетами обстреляла Славянск в Донецкой области, сообщил в Telegram глава региона Павел Кириленко.

По информации украинских СМИ, обстрел осуществлялся ракетами С-300, в результате атаки разрушены административные и офисные здания, пострадали пять многоэтажных и семь частных домов. Погиб по меньшей мере один человек, еще 25 пострадали.

Кроме того, две ракеты С-300 упали на Дружовку, где в результате атаки был разрушен детский сад.

Обстрел Славянская уже прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский: "Еще один день, начавшийся с терроризма РФ. Государство-агрессор обстреляло наш Славянск. К сожалению, есть погибший и пострадавшие разной степени тяжести. На месте работают все службы. Предоставляется помощь. Продолжается разбор завалов".

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