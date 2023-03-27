Видео ⟩ Армия РФ обстреляла ракетами Славянск: есть пострадавшие и разрушения

По информации украинских СМИ, обстрел осуществлялся ракетами С-300, в результате атаки разрушены административные и офисные здания, пострадали пять многоэтажных и семь частных домов. Погиб по меньшей мере один человек, еще 25 пострадали.

💥 Войска РФ обстреляли Славянск: как минимум 25 пострадавших и один погибший



Видео опубликовал президент Украины Владимир Зеленский. Всем пострадавшим оказывается помощь, спасатели ведут разбор завалов. pic.twitter.com/CsQTK3Yr1L — FREEДОМ (@FreedomNewsUA) March 27, 2023

Кроме того, две ракеты С-300 упали на Дружовку, где в результате атаки был разрушен детский сад.

Обстрел Славянская уже прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский: "Еще один день, начавшийся с терроризма РФ. Государство-агрессор обстреляло наш Славянск. К сожалению, есть погибший и пострадавшие разной степени тяжести. На месте работают все службы. Предоставляется помощь. Продолжается разбор завалов".