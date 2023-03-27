В субботу, 25 марта, около 18:00 муниципальная полиция города Риги получила вызов на улицу Илукстес, где у магазина Lidl был вывешен флаг, как бы в траурном оформлении, но вместо черной ленты к флагу была привязана черная пластиковая полоса, похожая на обрывок мусорного пакета. Об этом сообщила муниципальная полиция.
В годовщину депортации к флагу Латвии у магазина Lidl прикрепили мешок для мусора
В присутствии сотрудников полиции компания сняла флаг и пообещала заменить траурную ленту.
Полиция возбудила дело об административном правонарушении за предполагаемое неуважение к национальному флагу.
Статья 23. Административные правонарушения в области использования государственного флага Латвии
(4) За неуважение к флагу Латвийского государства налагается штраф в размере до ста сорока штрафных единиц.
Компания Lidl сообщила TVNET, что ситуация была исправлена. В настоящее время проводится внутреннее расследование, чтобы понять причины инцидента и предотвратить его повторение.
"Такое необдуманное поведение сотрудников ни в коем случае не является для нас приемлемым", - заявили в магазине.
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