В годовщину депортации к флагу Латвии у магазина Lidl прикрепили мешок для мусора

В субботу, 25 марта, около 18:00 муниципальная полиция города Риги получила вызов на улицу Илукстес, где у магазина Lidl был вывешен флаг, как бы в траурном оформлении, но вместо черной ленты к флагу была привязана черная пластиковая полоса, похожая на обрывок мусорного пакета. Об этом сообщила муниципальная полиция.