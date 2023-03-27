В Польше заявили, что задержали российского шпиона

Подозреваемый признал себя виновным в шпионаже в пользу России, после чего описал как и когда он был завербован российской спецслужбой, пишет издание со ссылкой на районную прокуратуру Гданьска.

По данным польского СМИ, подозреваемый находится в Польше с января и был задержан 21 марта. Теперь подозреваемому в шпионаже мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Согласно следствию, мужчина собирал и передавал России информацию, в том числе о критической инфраструктуре в Поморском и Куявско-Поморском воеводстве, а также о деятельности ведомств безопасности.