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В Польше заявили, что задержали российского шпиона

rus.tvnet.lv
В Польше заявили, что задержали российского шпиона
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Польский полицейский. Фото иллюстративное.
Польский полицейский. Фото иллюстративное. Фото: KACPER PEMPEL

В Польше задержан предполагаемый российский шпион, об этом сообщает польский портал RMF24.

Подозреваемый признал себя виновным в шпионаже в пользу России, после чего описал как и когда он был завербован российской спецслужбой, пишет издание со ссылкой на районную прокуратуру Гданьска.

По данным польского СМИ, подозреваемый находится в Польше с января и был задержан 21 марта. Теперь подозреваемому в шпионаже мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Согласно следствию, мужчина собирал и передавал России информацию, в том числе о критической инфраструктуре в Поморском и Куявско-Поморском воеводстве, а также о деятельности ведомств безопасности.

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