Страны ЕС поддержали отказ от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания

Швеция, которая является председателем в ЕС, заявлила, что соглашение поддержали послы стран-членов ЕС.

Ожидается, что министры энергетики стран ЕС окончательно одобрят соглашение на встрече, намеченной на вторник, 28 марта, в Брюсселе.

Спор между Берлином и Брюсселем о постепенном отказе от двигателей внутреннего сгорания в автомобилях шел о том, разрешат ли производителям выпускать автомобили с синтетическим топливом в двигателях после 2035 года.

Министр транспорта Германии сообщил в субботу, 25 марта, что даже после 2035 года можно будет провести регистрацию автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, если они будут использовать "только углеродно-нейтральное топливо".

Голосование странами ЕС по решению о запрете продажи новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания с 2035 года было перенесено на начало марта, поскольку Германия запросила исключение для автомобилей с двигателями, работающими на синтетическом топливе, которое можно производить с использованием возобновляемых источников энергии.