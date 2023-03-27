Видео ⟩ Зеленский и глава МАГАТЭ посетили Запорожскую область

"Сегодня я встретился с Зеленским в Запорожье, и у нас состоялся ценный обмен мнениями о защите Запорожской атомной электростанции (АЭС)", - написал Гросси в Twitter.

После начала полномасштабной войны против Украины в феврале прошлого года российские войска захватили южную часть Запорожской области, в том числе Запорожскую АЭС - крупнейшую в Европе атомную электростанцию.

Зеленский также посетил позиции украинской армии в Запорожской области.

"Для меня большая честь быть здесь сегодня с нашими солдатами", - написал Зеленский в социальных сетях.

Президент Украины также опубликовал видео с солдатами.

"Мы обязательно победим", - подчеркнул Зеленский.

В ходе визита Зеленский посетил местный командный пункт, а также вручил награды полицейским и военнослужащим, говорится в сообщении офиса президента.

На прошлой неделе Зеленский посетил Херсон, а также армейские позиции в Донецкой области.