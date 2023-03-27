Президент Украины Владимир Зеленский и генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси встретились в Запорожье в понедельник, 27 марта.
Видео ⟩ Зеленский и глава МАГАТЭ посетили Запорожскую область
"Сегодня я встретился с Зеленским в Запорожье, и у нас состоялся ценный обмен мнениями о защите Запорожской атомной электростанции (АЭС)", - написал Гросси в Twitter.
После начала полномасштабной войны против Украины в феврале прошлого года российские войска захватили южную часть Запорожской области, в том числе Запорожскую АЭС - крупнейшую в Европе атомную электростанцию.
Зеленский также посетил позиции украинской армии в Запорожской области.
"Для меня большая честь быть здесь сегодня с нашими солдатами", - написал Зеленский в социальных сетях.
Президент Украины также опубликовал видео с солдатами.
"Мы обязательно победим", - подчеркнул Зеленский.
В ходе визита Зеленский посетил местный командный пункт, а также вручил награды полицейским и военнослужащим, говорится в сообщении офиса президента.
На прошлой неделе Зеленский посетил Херсон, а также армейские позиции в Донецкой области.
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