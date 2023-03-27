Видео ⟩ Беларусь угрожает уничтожить Вильнюс и Варшаву ядерным оружием

Григорий Азаренко, один из самых видных пропагандистов Беларуси и сторонник режима авторитарного лидера Беларуси Александра Лукашенко, в прямом эфире хвастался, что Беларусь теперь станет ядерной державой. Он начал свою речь с гипотетических вопросов: "Ну что, враги?! Дрожите [от страха]?".

А затем сказал, что если кто-то нападет на Беларусь, то она ответит встречным ударом тактического ядерного оружия.

On the Belarusian state media, a propagandist Grigory Azarenok threatens to attack Warsaw and Vilnius with tactical nukes pic.twitter.com/Cb2UrAtGeX — Giorgi Revishvili (@revishvilig) March 27, 2023

Азаренко уже выбрал, что первыми "жертвами" будут столицы Польши и Литвы. Он пообещал сжечь Варшаву и Вильнюс.

"Мы посмотрим на матовый закат и [ядерное] грибовидное облако на польском болоте", - "предсказал" белорусский пропагандист в своем эфире.

Он также предупредил страны Запада, чтобы они не вмешивались и не подвергались "облучению".

"Вы нас вынудили, теперь не жалуйтесь. Вас предупреждали", - театрально угрожающим тоном объявил Азаренко.

Уже сообщалось, что в субботу, 25 марта, президент России Владимир Путин заявил, что Россия передаст Беларуси один ракетный комплекс "Искандер", который также может быть использован для ядерного оружия. Говорят, что это ответ на действия США и других союзников.

В ответ на намерение Москвы Киев потребовал созыва Совета безопасности ООН. Однако эксперты считают, что маловероятно, что это приведет к какой-либо реакции против России.

В этой связи белорусский журналист Ханна Любакова рассказала о результатах опроса жителей Беларуси об отношении к размещению в стране ядерного оружия. Абсолютное большинство белорусов не поддерживает такое решение.