Россия разместит на территории Беларуси тактическое ядерное оружие

По его словам, это не нарушит обязательств России по нераспространению ядерного оружия, поскольку ядерное оружие не будет передано в непосредственное пользование Беларуси. Тем не менее Россия намерена обучить белорусских военных его использованию.

Путин добавил, что Россия уже передала Минску ракетные комплексы "Искандер", которые также могут нести заряды тактического ядерного оружия.

Кроме того, по словам Путина, с 3 апреля Россия начнет "обучение [белорусских] экипажей", а к 1 июля планирует завершить строительство "специального хранилища для тактического ядерного оружия" на территории Беларуси.

По словам президента России, это ответная реакция на действия США и их союзников.