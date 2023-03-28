Комиссия: Латвия не сможет сократить выбросы в срок

Не только Латвия, но и Эстония не смогут достичь климатических целей при нынешней политике, поэтому квоты на выбросы придется покупать: по оценкам Эстонии, на это потребуется не менее 225 млн евро, для Латвии - значительно больше.

Владельцам легких автомобилей с с двигателем внутреннего сгорания (ДВС), скорее всего, придется считаться с зонами в городах, куда эти автомобили с 2027 года не смогут въезжать, а также с повышением ставок налога на ископаемое топливо, а также, возможно, еще и запретом на ввоз очень старых (подержанных) автомобилей с ДВС в Латвию и списанием имеющихся старых автомобилей.

В то же время Германия добилась голосования по предложению запретить с 2035 года продажу автомобилей с ДВС, и в других странах также имеются опасения по поводу того, реально ли достижима амбициозная цель в 0% выбросов автопарка, особенно, если для этого требуется замена огромного автопарка. Одним из переходных решений может стать синтетическое топливо нового поколения, которое можно было бы использовать в существующих автомобилях с ДВС, что позволит снизить выбросы, но не потребует замены автопарка.

Член правления Латвийского кластера климатической нейтральности 2050 Арманд Гутманис признает, что с учетом фактического отсутствия в Латвии законодательства по сокращению выбросов транспорта, быстро возрастают специфические угрозы: если транспортный сектор не сократит выбросы, то более значительное сокращение выбросов должно быть достигнуто в других отраслях народного хозяйства, в том числе в лесном, сельском хозяйстве, в сфере обращения с отходами и других. "Из-за таких пассивных действий правительства Латвии вскоре может понадобиться покупать квоты на сокращение выбросов у других стран", - заключил А. Гутманис.