В оставшееся время - до 2030 года - Латвия не сможет достичь в транспортном секторе климатических целей по сокращению выбросов ни на первоначальном уровне 6%, ни на 17% и уж тем более не на 24%, при этом необходим план "озеленения" автопарка Латвии минимум на 10 лет. Такие заявления были сделаны на заседании комиссии Сейма по устойчивому развитию, передает Dienas bizness.
Комиссия: Латвия не сможет сократить выбросы в срок
Не только Латвия, но и Эстония не смогут достичь климатических целей при нынешней политике, поэтому квоты на выбросы придется покупать: по оценкам Эстонии, на это потребуется не менее 225 млн евро, для Латвии - значительно больше.
Владельцам легких автомобилей с с двигателем внутреннего сгорания (ДВС), скорее всего, придется считаться с зонами в городах, куда эти автомобили с 2027 года не смогут въезжать, а также с повышением ставок налога на ископаемое топливо, а также, возможно, еще и запретом на ввоз очень старых (подержанных) автомобилей с ДВС в Латвию и списанием имеющихся старых автомобилей.
В то же время Германия добилась голосования по предложению запретить с 2035 года продажу автомобилей с ДВС, и в других странах также имеются опасения по поводу того, реально ли достижима амбициозная цель в 0% выбросов автопарка, особенно, если для этого требуется замена огромного автопарка. Одним из переходных решений может стать синтетическое топливо нового поколения, которое можно было бы использовать в существующих автомобилях с ДВС, что позволит снизить выбросы, но не потребует замены автопарка.
Член правления Латвийского кластера климатической нейтральности 2050 Арманд Гутманис признает, что с учетом фактического отсутствия в Латвии законодательства по сокращению выбросов транспорта, быстро возрастают специфические угрозы: если транспортный сектор не сократит выбросы, то более значительное сокращение выбросов должно быть достигнуто в других отраслях народного хозяйства, в том числе в лесном, сельском хозяйстве, в сфере обращения с отходами и других. "Из-за таких пассивных действий правительства Латвии вскоре может понадобиться покупать квоты на сокращение выбросов у других стран", - заключил А. Гутманис.
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