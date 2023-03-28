Отцу школьницы из Ефремова, нарисовавшей антивоенную картинку, дали два года колонии. Он "сбежал" до приговора

Дело Алексея Москалева вызвало большой общественный резонанс: в прошлом году его дочь столкнулась с проблемами в школе из-за своего антивоенного рисунка. В апреле прошлого года Маша Москалева на уроке рисования изобразила российский и украинский флаги с надписями "Нет войне" и "Слава Украине". Директор школы после урока вызвала полицию.

На отца девочки в апреле составили административный протокол о "дискредитации" армии (не из-за рисунка ребенка, а из-за его поста в "Одноклассниках"), а в декабре на него завели уголовное дело по аналогичной статье.

В начале марта он был задержан, а позже помещен под домашний арест. Его дочь поместили в реабилитационный центр "Юность".

Москалев в суде заявил, что не имеет никакого отношения к постам в "Одноклассниках", которые ему вменяются, и что его страницу могли взломать.

При этом в своем последнем слове он подтвердил, что отрицательно относится к "спецоперации".

"Как можно относиться к смертям, к людям, которые погибают? Взрослые погибают, дети. Отрицательно относиться только, как еще к войне относиться. Но скатываться до того, чтобы писать негативные вещи, оскорбления… Я этого не делал", - сказал мужчина (цитата по "Медиазоне").

Правозащитный центр "Мемориал", ликвидированный по решению российского суда, признал Алексея Москалева политзаключенным.

Это первый с 1986 года случай, когда суд оставил ребенка без родителей, посадив их по политическим причинам, рассказал сотрудник архива "Мемориала" Алексей Макаров "Агентству. Новости".

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