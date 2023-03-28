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Великобритания: Российская армия терпит большие потери рядом с Авдеевкой

rus.tvnet.lv
Великобритания: Российская армия терпит большие потери рядом с Авдеевкой
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Фото: AFP/SCANPIX

Российская армия терпит большие потери в ходе наступления на Авдеевку, находящуюся к югу от Бахмута, свидетельствует новейший отчет Министерства обороны Великобритании о состоянии на украинском фронте.

Считается, что один полк потерял большую часть своих боевых машин во время попытки окружить Авдеевку.

10-й танковый полк входит в состав 3-го армейского корпуса, первого крупного нового формирования, которое Россия создала для поддержки вторжения в Украину с августа 2022 года, свидетельствует отчет британского Минобороны.

Однако есть несколько признаков того, что в данном корпусе есть проблемы с дисциплиной и моральным духом. По мнению аналитиков, этих военнослужащих обучали в Беларуси, и у них, судя по всему, по-прежнему очень ограниченная боеспособность.

Британская разведка отмечает, что потери 10-го танкового полка, вероятно, были связаны с тактическими ошибками, подобными потерям в других недавних неудачных атаках российской бронетехники, например, вокруг Угледара.

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