Великобритания: Российская армия терпит большие потери рядом с Авдеевкой

Считается, что один полк потерял большую часть своих боевых машин во время попытки окружить Авдеевку.

10-й танковый полк входит в состав 3-го армейского корпуса, первого крупного нового формирования, которое Россия создала для поддержки вторжения в Украину с августа 2022 года, свидетельствует отчет британского Минобороны.

Однако есть несколько признаков того, что в данном корпусе есть проблемы с дисциплиной и моральным духом. По мнению аналитиков, этих военнослужащих обучали в Беларуси, и у них, судя по всему, по-прежнему очень ограниченная боеспособность.

Британская разведка отмечает, что потери 10-го танкового полка, вероятно, были связаны с тактическими ошибками, подобными потерям в других недавних неудачных атаках российской бронетехники, например, вокруг Угледара.