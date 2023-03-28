Телефонный разговор, который, предположительно, состоялся между "кремлевским продюсером" и российским газовым миллиардером фактически опровергает пропагандистский нарратив о том, что "российская элита неделима и все как один поддерживают Путина". Что говорит этот разговор о настроениях в российской бизнес-среде?
"Лилипуты". Что слитый разговор "Пригожина" говорит о настроениях бизнеса в РФ?
По данным Forbes, в просочившемся телефонном разговоре между продюсером Иосифом Пригожиным и бизнесменом Фархадом Ахмедовым, который длился более получаса, слово "бл**ь" прозвучало 157 раз, и там не было даже намека на поддержку режима Владимира Путина.
В пятницу, 24 марта, был обнародован разговор, в котором предположительно Пригожин и Ахмедов в течение получаса, не стесняясь в выражениях, критиковали российскую политику, войну и высшее руководство, включая Путина, Дмитрия Медведева, Сергей Шойгу и других.
Подлинность записи в настоящее время не подтверждена. В комментарии российским СМИ Пригожин оправдывался тем, что это был "симбиоз сгенерированных фраз", однако оппозиционное издание "Важные истории", ссылаясь на российские спецслужбы, подчеркивает, что запись настоящая.
Кто такой Ахмедов?
67-летний бизнесмен и политик азербайджанского происхождения Фархад Ахмедов заработал состояние благодаря деятельности "Газпрома". В 2012 году он продал 49% акций "Новатэка" за 1,375 млрд долларов. Часть средств он вложил в компании "Лукойл", "Газпром", "Норильский никель", "Сбербанк" и "Магнит". С 2004 по 2009 год был сенатором Краснодарского края и Ненецкого автономного округа. В настоящее время он возглавляет собственное азербайджанское предприятие по производству гранатового сока AzNar.
В 2022 году российский Forbes оценил состояние Ахмедова в 1,7 млрд долларов. В прошлом году стоимость его активов увеличилась еще на 300 млн. В апреле 2022 года против Ахмедова были введены санкции ЕС и Великобритании. Вскоре после этого в Гамбурге была конфискована его 115-метровая яхта Luna, а другие его активы на Западе были заморожены. Стоимость яхты оценивается в 430 миллионов долларов.
Выводы беседы: война - большая ошибка, она преступна и отнимает будущее и у них, и у их детей; власть уже понимает, что проиграла войну, но будет продолжать посылать людей на бессмысленную смерть; за все должны ответить Путин и некомпетентные и коррумпированные руководители государства и армии; страна разворована, санкции работают и вредят бизнесу.
"Мое мнение простое: они ведут себя как короли, как боги, б***ь. Конченые они твари… Ничего хорошего о них я сказать не могу. Они подонки, б***ь. Они живут в своей парадигме, они живут в своем мире, б***ь", - цитирует "Пригожина" стенограмма разговора.
"Хаос там, там просто хаос, б***ь. Хаос. Он [Путин] не рулевой, он не рулил, он всегда говорил то, что ему писали. Он летал туда-сюда, из него создали медиа - и так далее - героя. А в таких ситуациях он оказался тем, кем он сейчас есть. Все. И вся его команда такая. (...) Закомплексован и этот, и второй. Лилипуты, б***ь. Недоросшие, закомплексованные, б***ь. Ненавидят, человеки все их ненавидят, б***ь. Ну, просто вопрос в том, когда это все кончится, б***ь? Чем это кончится, б***ь? Как все это разгребывать потом, б***ь? (...) Да ему все по х*ю. И народ ему по х*ю. Он сатана, б***ь", - говорит на записи предполагаемый Ахмедов.
Будут ли последствия?
Для Украины этот разговор интересен в контексте настроений российской элиты и того, что могут подумать наиболее лояльные Кремлю и бизнес-элите. И Пригожин, и Ахмедов определенно были сторонниками Кремля, а первый был одним из самых видных сторонников аннексии Крыма и войны. В связи с этим возникает вопрос - насколько широко распространено критическое отношение к войне и путинскому режиму в российском бизнесе?
В недавнем интервью Forbes глава исследовательского центра Bellingcat Христо Грозев заявил, что 80% богатейших людей России не поддерживают войну, а половина из них активно выступает против нее. Это не вопрос идеологии или гуманитарных ценностей, потому что они не мыслят такими категориями.
"В этой войне, в отличие от 2014 года, когда Россия украла Крым, Путину больше нечего предложить бизнесменам. У всех, кроме небольшого числа бизнесменов, непосредственно вовлеченных в войну, в перечне плюсов и минусов баланс очень отрицательный", - сказал Грозев.
Еще более категоричен бизнесмен Евгений Чичваркин, уехавший из России в 2008 году. "Это тотальная позиция среди российских бизнесменов. Они ненавидят Путина, но боятся. Для Путина и его чекистов бизнес - это только продовольственная база, и все это прекрасно понимают", - сказал Чичваркин.
"Кажется, коллективный внутренний дискурс в российском бизнесе очень близок к тому, что мы слышали в разговоре Пригожина и Ахмедова", - сказала основательница проекта The Bell Елизавета Осетинская.
Российская оппозиционная журналистка Фарида Рустамова, изучавшая российскую бизнес-элиту, также согласна с тем, что большая часть крупного бизнеса в России не поддерживает войну, но это не меняет ситуации.
"Они остаются лояльными, потому что Россия их кормит. Внутренние переживания не имеют значения",
- говорит она.
По словам Грозева, объединиться бизнесменам мешает "страх предательства".
"Сейчас в России сложилась ситуация, которую можно назвать дилеммой заключенного. Многие олигархи готовы сотрудничать и действовать против войны, даже против правления Путина. Они боятся сотрудничать друг с другом, потому что не хотят, чтобы их предали", - говорит Грозев.
Чичваркин считает, что между протестами и отъездом из России российский бизнес выбрал второй вариант. Те, кто не смог уехать из-за санкций, "просто живут, пытаются выжить". Рустамова соглашается - надеяться на бунт против власти со стороны богатейших людей России бессмысленно.
По мнению Осетинской, ответ на вопрос, что мешает крупному бизнесу сопротивляться власти, можно найти в разговоре Пригожина и Ахмедова.
"Ну ты знаешь, как бы, мой вижн, Йось? Занимайтесь бизнесом, своей семьей, делами, максимум зарабатывайте, отдыхайте, выезжайте и меньше на все это обращайте внимания. И поменьше с ними общайтесь, кстати. Ничего хорошего от этого не будет, потому что положительные эмоции вы не получите. И подальше, подальше от них. Подальше от всего этого. (...) Почаще на Мальдивы, в Дубай, не знаю, на Алтай, на Байкал, куда хочешь, но от этой Москвы подальше", - сказал предполагаемый Ахмедов.
During a meeting with representatives of the leadership of the security bloc, the state of affairs in the country was discussed. Among other things, they condemned the recording of a conversation between producer Iosif Prigozhin and a businessman and...— generalsvr_en (@generalsvr_en) March 27, 2023
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