"Лилипуты". Что слитый разговор "Пригожина" говорит о настроениях бизнеса в РФ?

В 2022 году российский Forbes оценил состояние Ахмедова в 1,7 млрд долларов. В прошлом году стоимость его активов увеличилась еще на 300 млн. В апреле 2022 года против Ахмедова были введены санкции ЕС и Великобритании. Вскоре после этого в Гамбурге была конфискована его 115-метровая яхта Luna, а другие его активы на Западе были заморожены. Стоимость яхты оценивается в 430 миллионов долларов.

Выводы беседы: война - большая ошибка, она преступна и отнимает будущее и у них, и у их детей; власть уже понимает, что проиграла войну, но будет продолжать посылать людей на бессмысленную смерть; за все должны ответить Путин и некомпетентные и коррумпированные руководители государства и армии; страна разворована, санкции работают и вредят бизнесу.

"Мое мнение простое: они ведут себя как короли, как боги, б***ь. Конченые они твари… Ничего хорошего о них я сказать не могу. Они подонки, б***ь. Они живут в своей парадигме, они живут в своем мире, б***ь", - цитирует "Пригожина" стенограмма разговора.