В рижских магазинах выявили продажу алкоголя и сигарет несовершеннолетним

Проверка прошла в рамках инициативы "Месяц безопасной Риги", в ней принимал участие несовершеннолетний.

Во время первой контрольной закупки в магазине на улице Зентенес нарушений не выявлено, а по факту проверки в следующих четырех магазинах возбуждено восемь административных процессов.

В магазинах на улице Слокас и улице Лемешу были проведены контрольные закупки алкогольных коктейлей, которые продавцы продали несовершеннолетнему без каких-либо возражений, не требуя документа, удостоверяющего личность. В обоих случаях в отношении продавцов возбуждены административные дела за несоблюдение требований закона о защите прав детей, за что предусмотрен штраф в размере от 280 до 700 евро. В отношении торговых предприятий также начаты административные процессы.

Позже нарушения были обнаружены также в магазинах на улицах Дагмарас и Вайделотес. Продавцы продали несовершеннолетнему сигареты, не спросив документ. Против продавцов возбуждены административные дела, им грозит штраф от 280 до 350 евро. Предприятиям грозит штраф в размере от 700 до 1400 евро.