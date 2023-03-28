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В рижских магазинах выявили продажу алкоголя и сигарет несовершеннолетним

rus.tvnet.lv/LETA
В рижских магазинах выявили продажу алкоголя и сигарет несовершеннолетним
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Люди с алкоголем в руках
Люди с алкоголем в руках Фото: Shutterstock

В понедельник, 27 марта, сотрудники муниципальной полиции Риги при проведении пяти контрольных закупок алкогольных напитков и табачных изделий выявили нарушения в четырех магазинах, сообщила агентству LETA представитель муниципальной полиции Эрика Верзе.

Проверка прошла в рамках инициативы "Месяц безопасной Риги", в ней принимал участие несовершеннолетний.

Во время первой контрольной закупки в магазине на улице Зентенес нарушений не выявлено, а по факту проверки в следующих четырех магазинах возбуждено восемь административных процессов.

В магазинах на улице Слокас и улице Лемешу были проведены контрольные закупки алкогольных коктейлей, которые продавцы продали несовершеннолетнему без каких-либо возражений, не требуя документа, удостоверяющего личность. В обоих случаях в отношении продавцов возбуждены административные дела за несоблюдение требований закона о защите прав детей, за что предусмотрен штраф в размере от 280 до 700 евро. В отношении торговых предприятий также начаты административные процессы.

Позже нарушения были обнаружены также в магазинах на улицах Дагмарас и Вайделотес. Продавцы продали несовершеннолетнему сигареты, не спросив документ. Против продавцов возбуждены административные дела, им грозит штраф от 280 до 350 евро. Предприятиям грозит штраф в размере от 700 до 1400 евро.

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