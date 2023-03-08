В Пурвциемсе "накрыли" магазин, нелегально торгующий алкоголем. Изъято 2263 бутылки

Конкретный магазин попал в поле зрения стражей порядка еще несколько лет назад - в нем регулярно констатировали продажу алкоголя по ночам, после чего VID аннулировала лицензию на торговлю алкоголем. Однако после каждого нарушения работу в магазине начинало другое предприятие и нелегальная деятельность продолжалась.

Однако на этот раз оказалось, что новое предприятие даже не приобрело лицензию на торговлю алкоголем, поэтому магазин не мог продавать его ни днем, ни ночью.

После контрольной закупки сотрудники полиции, обследовав торговый объект, констатировали, что нарушены и условия закона об обороте энергетических напитков, в связи с чем был начат административный процесс. В свою очередь Служба госдоходов начала два административных процесса в сфере оборота акцизных товаров, кроме того, из магазина и со склада было изъято 2263 бутылки с алкоголем.

Напомним, Государственная полиция совместно с полицией самоуправления объявила март "Месяцем безопасной Риги", поэтому меры наблюдения и контроля по нескольким направления будут усилены.

В течение всего месяца правоохранительные органы будут усиленно следить за дорожным движением и контролировать уличную преступность, усилят меры по поиску разыскиваемых лиц и активизируют работу по снижению распространения наркотиков.