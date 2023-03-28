В Талси у автоспортсмена сгорели четыре ценных автомобиля. Сандрис считает, что это могло быть намеренным поджогом, сообщает передача Degpunktā.
В Талси сгорели четыре спортивные машины. Владелец подозревает поджог
В Талси сгорели четыре спортивные машины. Владелец подозревает поджог
Сандрис занимается автоспортом уже десять лет. Однако сгорели машины, гараж и техника.
Так, сгорели Audi S2 с двигателем мощностью 700 лошадиных сил, Audi S5, Audi S4, Audi A4, Subaru WRX и микроавтобус Mercedes Viano Сандриса. В гараже была и единственная в Латвии стартовая "елка" для драгрейса.
Стоимость сгоревших автомобилей составляет порядка 100 000 евро.
В данный момент Сандрис думает, продолжать ли карьеру автоспортсмена.
С аккумуляторов всех автомобилей были сняты клеммы, поэтому Сандрис не считает, что причиной пожара могло стать короткое замыкание.
Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!
Ключевые слова