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В Талси сгорели четыре спортивные машины. Владелец подозревает поджог

rus.tvnet.lv
В Талси сгорели четыре спортивные машины. Владелец подозревает поджог
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Сгоревший автомобиль. Иллюстративное фото
Сгоревший автомобиль. Иллюстративное фото Фото: Ieva Čīka/LETA

В Талси у автоспортсмена сгорели четыре ценных автомобиля. Сандрис считает, что это могло быть намеренным поджогом, сообщает передача Degpunktā.

Сандрис занимается автоспортом уже десять лет. Однако сгорели машины, гараж и техника.

Так, сгорели Audi S2 с двигателем мощностью 700 лошадиных сил, Audi S5, Audi S4, Audi A4, Subaru WRX и микроавтобус Mercedes Viano Сандриса. В гараже была и единственная в Латвии стартовая "елка" для драгрейса.

Стоимость сгоревших автомобилей составляет порядка 100 000 евро.

В данный момент Сандрис думает, продолжать ли карьеру автоспортсмена.

С аккумуляторов всех автомобилей были сняты клеммы, поэтому Сандрис не считает, что причиной пожара могло стать короткое замыкание.

Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:

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