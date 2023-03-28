Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) во вторник, 28 марта, с 21 часа начала предлагать на платформе e-CSDD номера новой серии (WA1-WA99, NN100-NN9999).
CSDD начала предлагать номера новой серии - WA и NN
Как указывают в дирекции, чтобы выбрать и подать заявку на номер:
В рижских центрах обслуживания клиентов номера можно получить в течение двух часов после получения заявления о смене номеров или первичной регистрации транспортного средства, сообщает CSDD.
В свою очередь в регионах номера можно зарегистрировать, начиная с четвертого дня после заказа номеров в e-CSDD.
Выбранный и заказанный номер необходимо зарегистрировать, соблюдая следующие условия:
- выбранный и заказанный номер нужно зарегистрировать для указанного в заказе транспортного средства и лица в течение 10 дней после заказа номеров (не считая дня заказа);
- при заказе номеров, необходимо заплатить за их оформление:
- для транспортных средств с одним номером (мотоциклов, квадроциклов, трициклов, мопедов, прицепов и полуприцепов) - 9,47 евро;
- для транспортных средств с двумя номерами (автомобилей, автобусов) - 18,95 евро.
Регистрация заказанного номера осуществляется очно во время визита в указанный центр обслуживания клиентов CSDD.
Регистрируя номер, необходимо внести платеж за осуществление регистрации, удостоверение регистрации и выбор госномера. Плата за выбор зависит от вида выбранного номера:
- 300 евро (с PVN) за выбор номера для механического транспортного средства, за исключением мопеда, если государственный регистрационный номер содержит одну или две цифры, одинаковую комбинацию символов цифр и такую комбинацию цифр, в которой первая цифра - любое число, а оставшиеся цифры - "0" (ноль);
- 150 евро (с PVN) за выбор номера для механического транспортного средства, если номер не соответствует упомянутым выше условиям, а также для плавательных средств, прицепов и мопедов.
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