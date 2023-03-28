CSDD начала предлагать номера новой серии - WA и NN

Как указывают в дирекции, чтобы выбрать и подать заявку на номер:

Необходимо авторизироваться в e-CSDD;

Необходимо указать свое транспортное средство;

Необходимо выбрать номер;

Необходимо указать центр обслуживания клиентов CSDD, где будут получены номера;

Необходимо заплатить за номера;

На электронную почту будет отправлено подтверждение заказа.

В рижских центрах обслуживания клиентов номера можно получить в течение двух часов после получения заявления о смене номеров или первичной регистрации транспортного средства, сообщает CSDD.

В свою очередь в регионах номера можно зарегистрировать, начиная с четвертого дня после заказа номеров в e-CSDD.

Выбранный и заказанный номер необходимо зарегистрировать, соблюдая следующие условия: