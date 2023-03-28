В Пурвциемсе мужчина выпрыгнул с пятого этажа. Он делает это не впервые

На улице Варавикснес в Пурвциемсе мужчина с утра выпрыгнул из окна пятого этажа. Он живет там вместе с бабушкой.

В результате падения мужчина получил различные травмы - сломал ногу и травмировал голову. Медики доставили его в больницу в удовлетворительном состоянии.

Бабушка мужчины говорит, что это уже не в первый раз: "Что у него в голове бывает. Больной мальчик, что. Матери нет, сына моего тоже уже нет. У меня и все. Конечно, молодой. Ему уже 36, такой мальчик".".

В свою очередь соседи признают, что мужчина выражал агрессию.

"Не знаю, что нас ждет дальше. Он прыгал уже в какой пятый раз. Мы уже хотели квартиру сменить, так как у него уже уголовное дело. Он ударил моего сына по голове.

"Он выбегал. Тут латышская школа, мальчика тоже ударил. Мы даже не знали, мы были на даче, но он звонил в дверь. Он был агрессивный", - рассказал сосед.

"Жалко человека, жалко бабушку. Всех жалко, нас тоже жалко. Мы тоже боимся, недавно был пожар, он поджигал там что-то, был дым. Он какой-то неубиваемый", - рассказал сосед.

Государственная полиция начала ведомственную проверку.

"Это не первый раз, когда упомянутый мужчина попадает в поле зрения полиции с похожим случаем, а также в связи с конфликтными ситуациями и агрессивным поведением.

Призываем жителей незамедлительно сообщать полиции о лицах, которые угрожают сами себе, так и другим, а также о ситуациях, когда необходимо немедленное вмешательство полиции, позвонив по номеру 110", - отметила представитель Государственной полиции Элина Приедите.

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